Laso: "El Efes tiene la mejor pareja de bases y nosotros la mejor pareja de pívots"

El entrenador del Real Madrid, Pablo Laso, ha explicado que "la Euroliga es una competición muy exigente y hablar de favoritos es muy complicado", a un día del debut frente al Anadolu Efes, el equipo con "la mejor pareja de bases" de la competición, aunque encontrará la competencia de "la mejor pareja de pívots" en poder del equipo blanco.

"El equipo llega bien. Obviamente todavía tenemos algún jugador de baja, pero también una plantilla amplia y tengo confianza plena. Mañana sabemos que tenemos un gran rival enfrente y que estamos obligados a dar el máximo para competir contra el campeón de Europa. El Efes tiene grandes jugadores y lleva dos o tres años jugando a un altísimo nivel. Empieza la Euroliga pronto con un partido muy exigente", avisó Laso ante la prensa, dando "una respuesta de bar" para conceder que el Efes tiene "la mejor pareja de bases" con Micic-Larkin y su equipo, la mejor de pívots con Tavares-Poirier.

El técnico subrayó que ve "muy difícil hablar de favoritos en una liga tan competitiva como esta". "Barcelona, Efes, Fenerbahce, CSKA, Real Madrid, pero esta competición tiene que el año pasado el Zenit estuvo a punto de eliminar al Barça en cuartos, que el Bayern fue quinto en liga regular, que nosotros llevamos al quinto partido al campeón, que no se decidieron los equipos de 'playoff' hasta la última jornada... Eso habla de una competición muy exigente y hablar de favoritos es muy complicado", resumió.

En este primer tramo de temporada, Laso está "obviamente muy contento con el comportamiento" de su equipo. "Llevamos cinco partidos, cinco victorias y un título. Veo muchos aspectos a mejorar defensiva y ofensivamente y otros en los que ya estamos a muy buen nivel. Es importante mantener esas cosas que ya tenemos y seguir mejorando en otros aspectos, pero es algo normal a estar alturas de temporada", calibró.

En el último mercado de fichajes, el Real Madrid logró "ganar profundidad de equipo" para iniciar un nuevo asalto al trono europeo. "También hemos perdido a otros jugadores que creo que puedo recuperar con estos nuevos jugadores, pero nos va a costar un tiempo. No me gustaría que se juzgara a ninguno de los jugadores nuevos en un mes. Necesitan tiempo para acoplarse y que entiendan dónde están", indicó.

Preguntando por el estado físico de Anthony Randolph y Trey Thompkins que llevan meses de baja, contestó que "todavía les queda un tiempo para poder estar". "Me gustaría ir incorporándolos poco, sobre todo a Anthony, en los entrenamientos porque llevan mucho tiempo fuera y para el jugador es positiva la sensación de estar en dinámica del equipo. Mi idea es que vayan entrando durante el mes de octubre, pero decir cuándo exactamente me cuesta más. Creo que Trey podrá volver antes que Anthony y mi idea es meterlos cuanto antes en dinámica del equipo", avanzó.

Por último, reconoció que le "aburre un poco el tema" de la posible vuelta de Jayce Carroll al club. "¿Por qué no se lo preguntáis a él? Mañana no va jugar, no está aquí y no sé nada de él desde hace bastante más de dos semanas. ¿Me vais a seguir preguntando por Jayce Carroll? ¿De verdad? Permíteme que me ría. Igual el sábado me lo volvéis a preguntar, yo seguiré respondiendo lo mismo", zanjó.