El Barça se seca en su debut en la Euroliga

El Barça debutó este viernes en la Euroliga de baloncesto con una derrota en el Palau Blaugrana ante el Olympiacos griego (70-80), que impuso su agresividad física para llevarse un duelo igualado, siendo el exbarcelonista Sasha Vezenkov el máximo anotador del partido con 20 puntos.

En la reedición de la final de consolación del curso pasado, al cuadro catalán le faltó la constancia que sí tuvo su correoso rival, vencedor en los tres últimos cuartos, así como en la igualada lucha por el rebote (36 a 31). Cuatro triples de Giannoulis Larentzakis en el periodo final fueron decisivos para frustrar la remontada azulgrana, liderada por Nico Laprovittola (16 puntos) y Nikola Kalinic (11), mientras que Kostas Sloukas (9 asistencias) fue el director de orquesta del Olympiacos.

Sin los lesionados Kyle Kuric y Nikola Mirotic, el entrenador Sarunas Jasikevicius descartó a Sergi Martínez para completar la convocatoria con el canterano James Nnaji, aunque la gran novedad fue el regreso de Cory Higgins (10 puntos), ausente por descanso en los tres partidos anteriores.

