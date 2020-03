Italia no podrá acoger partidos de Euroliga y Eurocup al menos durante un mes

Euroleague Basketball, organizadora de la Euroliga y la Eurocup, ha anunciado que Italia no podrá acoger partidos de las dos máximas competiciones europeas al menos hasta el 11 de abril debido al coronavirus.

Esta restricción afecta a un equipo español, el Unicaja, rival del Umana Reyer Venecia en cuartos de final de la Eurocup y que no tendrá que visitar la ciudad italiana en el duelo previsto para el 20 de marzo. Además, también se reubicará el Segafredo Virtus Bolonia-AS Monaco y los tres partidos de Euroliga del Armani Milan en casa frente a Olympiacos, Asvel Villeurbanne y CSKA Moscú.

"Euroleague Basketball comunicará la sede final de cada partido los próximos días. La evolución de la situación continuará siendo monitorizada con las autoridades internacionales y nacionales relevantes, así como con los clubes, y cualquier cambio de las medidas anteriores se comunicará a su debido tiempo", anunció el organismo.

Además, se han implementado nuevas medidas de precaución en ambos torneos como la cancelación de zonas mixtas y acceso a vestuarios para la prensa o la obligación de mantener una distancia mínima de 1,5 metros entre jugadores, entrenadores y periodistas para evitar la propagación del virus.

