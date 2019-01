El Real Madrid remontó en Gran Canaria; Baskonia pierde en la prórroga en Grecia

GRAN CANARIA, 67 - REAL MADRID, 75

El Herbalife Gran Canaria completó esta noche una notable actuación en la Euroliga ante el vigente campeón, el Real Madrid (67-75), ante el que tuvo opciones de conseguir el triunfo, pero acabó superado por un rival más sólido en el último cuarto y que se benefició de la facilidad anotadora de Rudy Fernández.



FICHA DEL PARTIDO:

67 - Herbalife Gran Canaria (15+19+22+11): Oliver (12), Eriksson (7), Rabaseda (8), Báez (12) y Balvin (8) -quinteto inicial-, Magette (2), Vene (0), Pasecnkis (7), Paulí (11) y Tillie (0).

75 - Real Madrid (16+11+25+23): Llull (16), Causeur (4), Randolph (10), Taylor (5) y Tavares (8) -quinteto inicial-, Rudy Fernández (11), Campazzo (7), Felipe Reyes (2), Ayón (10), Deck (2), Prepelic (0) y Thompkins (0).

Árbitros: Robert Lotterrmoser, Saso Petek y Saulius Racys.

Incidencias: Partido de la 17ª jornada de Euroliga disputado en el Gran Canaria Arena ante 5.214 espectadores.

OLYMPIACOS, 91 - BASKONIA, 87

El Kirolbet Baskonia se hundió en la prórroga ante el Olympiacos y cayó este martes por 91-87 en un partido en el que fue por delante durante muchos minutos, pero no defendió bien el triple de Kostas Papanikolau que envió el duelo al tiempo extra.

Los baskonistas no pudieron rematar el gran esfuerzo realizado en una cancha complicada, pero no hicieron una falta personal para que los griegos no sumaran tres puntos, segundos antes de que se cumplieran los 40 minutos reglamentarios.

Kostas Papanikolau, con 31 puntos de valoración, y la pareja formada por Georgios Printezis y Zach Leday fueron los más destacados de un Olympiacos que no dejó de creer en la victoria.

El Baskonia jugó un partido muy serio, pero pecó de inexperiencia en la recta final a pesar de los buenas actuaciones de Vincent Poirier, Johannes Voigtmann, Luca Vildoza y Marcelinho Huertas.

FICHA DEL PARTIDO:

91 - Olympiacos (20+23+12+25+11): Strelnieks (2), Mantzaris (-), Papanikolau (22), Printezis (19) y Bogris (4) -cinco inicial-, Williams-Goss (17), Spanoulis (4), Toupane (-), Timma (-), Vezenkov (-) y Leday (23).

87 - Kirolbet Baskonia (22+25+15+18+7): Huertas (17), Janning (8), Shields (3), Voigtmann (10) y Poirier (17) -cinco inicial-, Vildoza (19), Diop (-) y Hilliard (13).

Árbitros: Ilija Belosevic (Serbia), Olegs Latisevs (Letonia) y Rain Peerandi (Estonia). Eliminaron por faltas al visitante Poirier (min. 37).

Incidencias: Partido correspondiente a la decimoséptima jornada de la Euuroliga disputado en el Pabellón de la Paz y la Amistad de Atenas ante 7.000 espectadores.