ASVEL Villeurbanne, 75 - Barcelona, 82

Pese a su irregularidad y los muchos problemas para proteger la pintura, el Barça tiró de carácter para vencer este miércoles en la pista del ASVEL Villeurbanne (75-82) impulsado por la irrupción ofensiva de Cory Higgins, que anotó siete de sus 16 puntos en los tres últimos minutos.



Con la destacable aportación de Nikola Mirotic (19 puntos), Álex Abrines (14) y Rokas Jokubaitis (13) el cuadro catalán se mantendrá una jornada más en el grupo delantero de la Euroliga (12-6). Asimismo, sufrió mucho ante el pívot Youssoupha Fall (23) y en las penetraciones de Jonah Mathews (17), que asumió galones ante la baja de Nando de Colo.



El Barça saltó a la pista con la misma intensidad que su rival, un férreo marcaje de Jan Vesely sobre Fall y construyó la primera renta con cinco puntos de Nico Laprovittola (4-9, min.4).



El ASVEL ajustó la defensa interior y, sin acceso a la canasta, el cuadro azulgrana se hartó a fallar triples (1 de 10 en el cuarto). En la aro contrario, el equipo galo saco petróleo del rebote y endosó un parcial de 0-8 para terminar el primer asalto por delante (15-11).



Sertac Sanli cortó con una sequía de siete minutos sin anotar al inicio del segundo cuarto. Fue un punto de inflexión. Duro en defensa ante un rival sin amenaza exterior (1 de 9, descanso), el Barça empezó a fluir en ataque y se escapó en el marcador con tres triples de Álex Abrines (24-31, min.17; 26-37, máxima ventaja).



Con la aportación de Nikola Mirotic en el rebote ofensivo y los tiros de Rokas Jokubaitis, el Barça contuvo la irrupción de Fall para marcharse con ventaja al descanso (33-42).



El cuadro azulgrana regresó dormido a la pista y el ASVEL lo aprovechó para darle la vuelta al marcador con canastas fáciles cerca del aro (45-42, min.23). Pese a la temprana pérdida de Sanli por cinco faltas, el equipo de 'Saras' reaccionó en un tercer cuarto de muchos contactos e interrupciones (60-63).



Incapaz de proteger la pintura, el Barça sufrió la explosividad de Jonah Mathews (73-69, min.36). En el momento más delicado, los azulgranas subieron la intensidad y se agarraron a la fiabilidad de Cory Higgins para amarrar una sufrida victoria que los mantiene en el grupo en cabeza de la Euroliga (75-82).



FICHA DEL PARTIDO:



75. ASVEL Villeurbanne (15+18+27+15): Jackson-Cartwright (7), Mathews (17), Noua (4), Risacher (7), Fall (23) -equipo inicial-, Polite (-), Kahudi (11), Diot (2), Obasohan (4) y Pons (-).



82. Barça (11+31+21+19): Laprovittola (5), Kuric (2), Kalinic (3), Mirotic (19), Vesely (4) -equipo inicial- Da Silva (2), Paulí (-), Sanli (4), Abrines (14), Higgins (16), Tobey (-) y Jokubaitis (13).



Árbitros: Damir Javor (ESL), Michele Rossi (ITA) y Gentian Cici (ALB). Eliminaron con cinco faltas al local Risacher (min.38) y al visitante Sanli (min.27).



Incidencias: partido de la decimoctava jornada de la Euroliga disputado en el Astroballe de Villeurbanne (Francia).

Valencia Basket, 81 - Anadolu Efes, 71