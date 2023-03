Mirotic pone la quinta ante el Zalgiris

El Barça encadenó este jueves la quinta victoria consecutiva en la Euroliga al derrotar de forma holgada en el Palau Blaugrana al Zalgiris Kaunas (93-74) en un partido que los azulgranas dominaron en los tres últimos cuartos, impulsados en ataque por los 28 puntos de Nikola Mirotic. Con su récord anotador del curso, el hispano-montenegrino brilló con luz propia en la coral exhibición del cuadro catalán, que superó en los dos extremos de la pista y también en la parcela física al aguerrido cuadro lituano, que pierde fuelle en la pugna por los 'playoffs' mientras el Barça consolida la tercera plaza.



La igualdad imperó en un asalto inicial de mínimas ventajas y alternancias constantes en el marcador (19-17). El Zalgiris, duro en defensa y paciente en ataque, sumó la totalidad de sus puntos en la pintura. No se quedó corto el Barça, que igualó el listón físico y repartió la anotación entre Vesely (7) y Mirotic (12). El ala-pívot cerró el cuarto con un triple sobre la bocina, el segundo en su cuenta particular. Con Jokubaitis al volante de la segunda unidad, el cuadro azulgrana ganó ritmo y amagó con la escapada merced a los triples de Abrines y Tobey, y un 2+1 de Sanli que forzaron el tiempo muerto visitante (28-20, min.12).



El Zalgiris trató de espesar el partido con posesiones largas y un renovado esfuerzo físico, pero el Barça aguantó el golpe con el rebote ofensivo y el acierto coral en el triple como puntales, y alcanzó la máxima ventaja del primer acto con un rápido parcial construido entre Mirotic y Satoransky (44-33, min.19).



El intermedio no alteró la concentración del cuadro azulgrana, que exhibió su abanico de recursos para romper el partido. Con dos triples de Laprovittola y un tercero de Satoransky, sumados a los puntos de Mirotic y Kalinic cerca del aro, los de Jasikevicius eran un vendaval (63-44, min.25).



Con la inercia a favor y un rival impotente pese al carrusel de cambios de Maksyvtis, al Barça le salía todo. Sanli convertía un 2+1 de escorzo y acto seguido Satoransky culminaba un 'alley oop' con falta adicional. Un palmeo de Mirotic situaba la máxima del partido (74-48 min.27). Con el duelo encarrilado al arranque del último asalto (77-54), Jasikevicius hizo rotaciones pensando en el reparto de esfuerzos y ni así se resintió el equipo azulgrana, que mantuvo la tensión competitiva aunque el Zalgiris logró maquillar el marcador en el tramo final (93-74).



FICHA DEL PARTIDO:



93 - Barça (19+27+31+16) Satoransky (12), Laprovittola (6), Kalinic (5), Mirotic (28), Vesely (7) -cinco inicial-, Sanli (10), Abrines (5), Higgins (3), Tobey (5), Kuric (2), Jokubaitis (5) y Nnaji (5).



74 - Zalgiris Kaunas (17+19+18+20): Taylor (4), Brazdeikis (15), Ulanovas (7), Smits (6), Hayes (8) -cinco inicial-, Giedraitis (-), Lekavicius (7), Birutis (12), Lukosiunas (-), Polonara (8), Dimsa (1) y Butkevicius (6).



Árbitros: Damir Javor (ESL), Anne Panther (ALE) y Luka Kardum (CRO). Sin eliminados.



Incidencias: partido de la vigésima sexta jornada de la Euroliga disputado en el Palau Blaugrana de Barcelona ante 5.545 espectadores. Antes del pitido inicial, el directivo responsable de la sección de baloncesto, Josep Cubells, dio un obsequio a Smits como reconocimiento de las cuatro temporadas que pasó en el Barça.