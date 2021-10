El Barcelona no cede y se lleva la victoria de Turquía

El Barça mantuvo su condición de invicto en la Fase Regular de la Euroliga 2021-2022 después de sumar su sexta victoria al batir a domicilio por 74-76 al Fenerbahce turco, en otro partido que tuvo que esperar a los compases finales para decidir a su favor, gracias a una canasta sobre la bocina de Nikola Mirotic.



El conjunto blaugrana volvió a salir airoso de un duelo apretado como ya le sucediera ante el Olympiacos y el Mónaco, pero esta vez evitó la prórroga por el acierto del ala-pívot hispano-montenegrino, hasta entonces víctima de un mal día, pero que asumió la responsabilidad para dar la valiosa victoria.

El Barça pareció acariciar la victoria tras ponerse 69-74 con poco más de un minuto por jugarse. Pero el Fenerbahce no se rindió y logró empatar el partido antes de que Mirotic demostrase que un mala noche no es suficiente para frenarle.





