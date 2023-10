El Real Madrid sigue invicto; El Zalgiris asalta el Buesa Arena

Real Madrid, 88 - Olimpia Milán, 71

El Real Madrid siguió acumulando victorias en el amanecer de la temporada, 11 en 11 partidos oficiales, tras imponerse en la Euroliga de baloncesto al Milán (88-71) tras un partido en el que Sergio Llull (19 puntos) salió al auxilio en los momentos de mayor complicación.

?? Contundente victoria para cerrar la doble jornada de @EuroLeague. ¡Ya llevamos 4 en Europa y 11 en total! ¡INVICTOS! ??#HalaMadrid | @UnicajaBancopic.twitter.com/goJjEU05s2 — Real Madrid Basket (@RMBaloncesto) October 19, 2023

En la previa el técnico del conjunto blanco, Chus Mateo, hizo hincapié en la importancia de que los suyos dominasen el ritmo del choque. Sin embargo el baloncesto fluido que suele proponer el equipo que dirige se diluyó entre pérdidas de balón durante el primer cuarto, ante un cuadro italiano efectivo en ataque y de cemento en defensa.

No ayudaron tampoco los pecados en la pintura. Walter Tavares acumuló dos personales en menos de cuatro minutos y su reemplazo, el francés Vincent Poirier, no tardó demasiado en juntarse con tres al ver como le pitaban dos en ataque y una técnica por protestar la segunda de ellas.

Le tocó pues a Mario Hezonja disfrazarse de cinco y a los demás dar lo mejor de sí para minimizar el daño que lentamente iban causando Shavon Shields y el ex madridista Nikola Mirotic. Lo que para otros sería un drama no lo es en cambio para este Real Madrid, donde el esfuerzo no se negocia y en el que el lucimiento individual no es monopolio de nadie.

Baskonia, 82 - Zalgiris Kaunas, 99

El Zalgiris Kaunas hurgó este jueves en la herida de un blando Baskonia, que no aguantó la solidez de los bálticos que se llevaron su tercer triunfo del Buesa Arena por un 82-99 y se mostró superior de principio a fin con un gran trabajo coral en la cuarta jornada de la Euroliga de baloncesto.

Los lituanos fueron por delante de principio a fin y supieron contener los arreones del plantel vasco, liderado por Chima Moneke con 37 créditos de valoración y la anotación de Markus Howard, autor de 26 puntos, pero con muchos problemas en defensa y falto de ritmo y velocidad.

Por otro lado, el Zalgiris anotó 14 triples con un 67 % de acierto y empezó a abrir la vía de agua baskonista desde el exterior, con Brady Manek y Dovydas Giedraitis, para apuntalar la victoria desde la pintura con un gran trabajo de Rolands Smits.