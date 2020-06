La Euroliga 2020/2021 arrancará el 1 de octubre y contará con el Panathinaikos

La Euroliga ha anunciado este miércoles el calendario completo de su fase regular para la temporada 2020-21, que empezará el 1 de octubre y mantendrá las siete jornadas dobles, es decir, semanas que los equipos disputarán dos partidos de competición europea.

Después de verse obligada a cancelar la presente temporada debido al coronavirus, la Euroliga ya ha puesto fecha y hora a los 306 partidos de liga regular que deberán afrontar los 18 mismos clubes durante el próximo curso.

La acción comenzará el 1 de octubre con duelos como el Barcelona-CSKA, Baskonia-Real Madrid o Valencia Basket-Villerbaune, mientras que la jornada 34 y última de la fase regular finalizará el viernes de 9 abril.

La competición mantiene las siete jornadas dobles, que serán las 3-4 (13-16 octubre), 9-10 (17-20 noviembre), 14-15 (15-18 diciembre), 19-20 (12-15 enero), 22-23 (26-29 enero), 27-28 (2-5 marzo) y 32-33 (30 marzo-2 abril). Además, las jornadas 16 y 17 también se jugarán en martes y miércoles para evitar programar partidos en Navidad y Nochevieja.

Octubre, enero y marzo son los meses más ocupados en la temporada regular con seis jornadas cada uno, mientras que febrero, que tiene una semana libre debido a las competiciones de Copa nacionales, es el mes menos activo de con solo tres jornadas programadas. Los ocho mejores al final de la fase regular se clasificarán para cuartos de final.

