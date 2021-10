El Real Madrid somete al campeón

El Real Madrid se impuso, con una grandísima defensa y un dominio absoluto de los rebotes, por 82-69, al Anadolu Efes, vigente campeón de la Euroliga, que no pudo igualar la apuesta del equipo español en la primera jornada de la Euroliga. El equipo blanco le quitó de salida la capa de campeón al Anadolu y le paso por encima en unos primeros diez minutos primorosos en defensa y con un Thomas Heurtel acertadísimo en ataque.

Con el partido más estabilizado, tanto Real Madrid como Anadolu demostraron la calidad que atesoran sus plantillas en un partido de muy alto nivel impropio de una primera jornada de competición.

En los últimos diez minutos no cambió mucho el escenario del partido. Larkin, demasiado solo, nada pudo hacer ante un sólido Real Madrid, que siguió defendiendo, reboteando y sacando de quicio al vigente campeón.



Al final, 82-69. El Real Madrid le tenía ganas a un Anadolu que en la pasada temporada le negó el pase a la Final a Cuatro en el quinto partido de cuartos de final y se sacó la espinita. El 42-18 en rebotes y el 19-11 en asistencias no son menos importantes que el resultado.





