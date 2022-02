El Real Madrid cae ante el Fenerbahçe tras nueve victorias consecutivas

FENERBAHCE 66 - REAL MADRID 51

El Fenerbahce desarboló completamente a un irreconocible Real Madrid, en el peor partido de la temporada de los blancos, por un 66-51 que se antoja hasta corto por la distinta performance de los dos equipos. El Real Madrid sorprendió en la salida, con Walter Tavares y Vincent Poirier en el cinco inicial y con una defensa zonal 3-2 que aturdió al ataque del Fenerbahce. Si a esto se unen dos triples de Sergio Llull, el 2-8 a los 4 minutos fue incluso corto. Pero más sorprendió que el Real Madrid no volviera a aparecer en ataque en todo el primer cuarto. El equipo turco con Melih Mahmutoglu primero y con Marko Guduric después le endosó un parcial de 17-0 en los siguiente 6 minutos para finalizar el primer acto con un casi increíble 19-8.

Datos de @GIGANTESbasket

Las peores anotaciones del Real Madrid en la Euroliga:

49 puntos vs Spissu (2010/2011)?51 puntos vs Fenerbahçe (HOY)?52 puntos vs CSKA (noviembre 2005)?54 puntos vs CSKA (noviembre 2008)?55 puntos vs CSKA (enero 2020) — pilarcasado (@pilarcasado) February 8, 2022