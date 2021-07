Este es el calendario de la Euroliga para la temporada 2021-22

A 12 semanas para que cominece la temporada regular de la Euroliga (lo hará antes que en anteriores ediciones, el 30 de septiembre, según ha confirmado la entidad. La competición volverá a contar con 18 equipos.

La primera de las siete semanas de doble ronda de la próxima campaña se disputará entre el martes 12 y el viernes 15 de octubre. ALBA Berlín, CSKA Moscú, Real Madrid, Milán y ASVEL tendrán que disputar dos partidos en casa en 72 horas. El mes de octubre acaba con una segunda semana de doble ronda para siete partidos por equipo antes de que empiece noviembre.

We know you've been waiting for this! The 2021-22 calendar is HERE, get ready for another unbelievable season!



More calendar news coming up soon, stay tuned!