El discurso de Tavares que hizo saltar las lágrimas a Chus Mateo: "Deberíais disculparos con él"

Chus Mateo ha estado en el punto de mira de las críticas durante toda la temporada, tras el despido de Pablo Laso. Sin emabargo, con la consecución de la Euroliga para el Real Madrid gracias a una canasta épica de Llul que remontó la final (78-79), el entrenador blanco se convierte en un estandarte y uno de los que ha salido al paso para reivindicar su papel fue el MVP de la Final Four, Edy Tavares.

El caboverdiano que fue el mejor en Kaunas, acompañó al técnico madridista en la rueda de prensa post-partido y quiso mostrar su agradecimientoa Chus Mateocon una emotivas palabras. "Deberíais disculparos con él", comenzó comentando.

El pívot del Real Madrid dijo: "Él ha sido el que ha creído en nosotros desde agosto hasta ahora. Se lo merece más que nadie. Porquees una de las mejores personas que he conocido en la vida". A su lado, Mateo intentaba contener las lágrimas de emoción.

Las palabras de Florentino Pérez

El presidente de la entidad blanca, Florentino Pérez, también quiso poner en valor el trabajo y el esfuerzo del entrenador: "Me alegro por él, porque creo que ha pasado un año difícil y creo que ha sido injusto y hoy le estamos dando el reconocimiento porque a partir de ahora ya es un gran entrenador, eso que nadie tenga duda", sentenció el dirigente en declaraciones a DAZN.

Al finalizar el encuentro, Chus Mateo habló en Tiempo de Juego para recordar el momento en el que el Real Madrid le ofreció el cargo de entrenador: "No se le puede decir que no al Madrid porque desde muy pequeño sientes estos colores por lo que has vivido en la cantera y en el club", dijo.