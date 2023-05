Dante Exum no está descartado para jugar este martes ante el Real Madrid

El base del Partizan Dante Exum ha entrenado este lunes tras haber sufrido una lesión en la batalla campal entre jugadores en los minutos finales del partido ante el Real Madrid el pasado jueves, aunque aún no se ha confirmado si podrá participar mañana en el choque que enfrentará a ambos en Belgrado.

Zeljko Obradovic about Dante Exum: "He insisted on helping the team, even though he has problems with his tendon. I think he will be in team for tomorrow's game". #KKPartizanpic.twitter.com/6627IyLaTj