El Real Madrid pierde en el primer partido sin Campazzo; el Baskonia se impuso con autoridad en Grecia

CSKA, 74 - REAL MADRID, 73.

El Real Madrid cayó (74-73) este jueves ante el CSKA en la jornada 11 de la Euroliga, poniendo fin a su racha de 11 victorias seguidas, un choque que se adueñó poco a poco Mike James (28 puntos) en el primer día sin Facundo Campazzo para los blancos.

James, de menos a más, marcó diferencias en Moscú, donde no gana el Madrid desde 2008. Los de Pablo Laso tuvieron una buena opción de lograrlo este jueves, a pesar de que ya no cuentan con el 'Facu'. El argentino puso fin al culebrón y el domingo jugó su último partido de blanco ante el BAXI Manresa, antes de irse a Denver. Sergio Llull asumió la mayor parte de los minutos y protagonismo que dejó su amigo, pero James fue el decisivo. El base americano apareció en el despegue de los rusos en el tramo final (70-66), a tres minutos del 40', pero el Madrid tuvo ataques para remontar. El aro escupió esos intentos, hasta que acertó Thompkins. Su triple, con 15 puntos de lo mejor en los visitantes, puso uno arriba al Madrid a poco más de 20 segundos del final. Una posesión que, estaba claro, fue para James. El base ex de Baskonia falló el primero pero le cayó el rebote y, en el más difícil todavía, anotó desde la esquina y recibiendo falta para ganar el partido.

Al equipo español le costó de inicio, bien el CSKA en especial Shengelia, pero llegó a encontrar un buen ritmo en un pabellón maldito. Reaccionó el Madrid para remontar el primer parcial (17-20), con Thompkins ya muy destacado. En el segundo cuarto hubo intercambio de golpes, con Llull, nuevo socio de Tavares, y Randolph. En los locales, James ya se entonaba.

Tras el descanso se espesó el juego del Madrid, con déficit también en el rebote y pocos puntos en pista. Los de Laso buscaron volver a mandar pero no fue hasta seis minutos del final con un triple de Llull. James había liderado la resistencia y en ese desenlace apretado volvió a aparecer. Se cerró entonces el aro rival para un Madrid que aún se agarró al partido con Thompkins.

La última posesión la aprovechó James para dejar el triunfo en Moscú y apretar al Barça por el liderato. Mientras, el Madrid, que acumulaba cinco victorias seguidas en Euroliga y peleaba por entrar en el 'Top 4', frena su racha en un momento de incertidumbre por la tarea de suplir al 'Facu', uno de los mejores del continente.

OLYMPIACOS, 76 - TD SYSTEMS BASKONIA, 90

El TD Systems Baskonia recuperó este jueves la solidez para asaltar El Pireo ante el Olympiacos, al que venció en su feudo por 76-90, y recuperar las buenas sensaciones mostradas dos jornadas atrás para meterse en de lleno en el grupo que pelea por entrar en los playoffs de la Euroliga.

Con este triunfo, los azulgranas rompieron una racha negativa en el Pabellón de la Paz y la Amistad donde no ganaba desde hacía trece años, pero un gran partido coral, una buena defensa y la paciencia para atacar a los locales, les dio un merecido triunfo tras controlar el partido, prácticamente desde el inicio hasta el pitido final.

La ventaja se fue hasta los 22 puntos, pero el Olympiacos mejoró en la recta final para poner un 31-47 al descanso. Giorgios Printezis dio un paso adelante tras el paso por vestuarios y los griegos endosaron un 13-3 contagiados por la intensidad de uno de sus buques insignias. Los cambios automáticos le funcionaron a Giorgios Bartzokas porque a los baskonistas les costaba, en esta ocasión, detectar las ventajas.

Sin embargo, el Baskonia controló el marcador en torno a los diez puntos a pesar de sus desajustes defensivos y mantuvo la tranquilidad ante la insistencia de su rival, con buenos momentos de Pierrià Henry, que situaron a los vascos con un diferencia a favor de nueve puntos, 58-67, a diez minutos del final.

El Olympiacos volvió a arrancar bien el último asalto, pero un nuevo parcial azulgrana a raíz de una falta antideportiva señalada a Vassilis Spanoulis hizo crecer a los alaveses que con dos triples culminaron un parcial de 0-10 para poner un 60-77 casi definitivo, con más de seis minutos por delante.

Los de El Pireo lo intentaron, pero dos nuevos triples azulgranas terminaron con sus aspiraciones en un partido que finalizó con un 76-90.