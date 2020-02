El colegiado italiano Lamonica tuvo que ser atendido tras ser atacado en un taxi tras el Panathinaikos-Barça

Este viernes se disputó el encuentro de la Euroliga entre el Panathinaikos y el Barcelona que se llevó por (81-92). Tras ese encuentro, los colegiados del mismo, entre los que estaba el italiano Luigi Lamonica se dirigían a su hotel en taxi, y según informa nuestro compañero Emiliano Carchia (Sportando) fueron atacados por algunos extraños durante ese trayecto de vuelta. El que se llevó la peor parte fue Lamonica que acabó levemente herido y fue trasladado al hospital.

Otro de los colegiados, el turco Emin Mogulkoc señaló al medio Tivibuspor que "golpearon la ventana trasera izquierda en varias ocasiones hasta que lo rompieron y algunos de los trozos cayeron en la cara de Lamonica.". Mogulkoc señaló que los atacantes fueron en motocicleta, pero no consiguieron ver la matrícula de la misma y tampoco sus caras porque tenían máscaras.

Una vez que recibió el alta médica, Lamonica fue acompañado hasta el hotel y también hasta el vuelo, según informa el propio Emiliano Carchia.

En declaraciones a la Gazzetta dello Sport, Lamonica confirma que está bien: "Me he lesionado en la barbilla y la mano, pero no hay problema, estoy listo para el próximo partido".

El Panathinaikos ha emitido un comunicado lamentando y condenando "enérgicamente cualquier forma de violencia".