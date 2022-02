El Baskonia cae en Milán en su sexta derrota consecutiva en Euroliga

El Bitci Baskonia tampoco encontró este jueves la reacción que buscaba ante el Armani Milán y perdió con claridad por 89-78, en un duelo controlado desde el inicio por los italianos que continuaron su buena racha en la vigesimosexta jornada de la Euroliga. El resultado final no mostró con claridad la superioridad de los transalpinos, que descubrieron por qué ocupan los puestos nobles de la clasificación continental y que llegaron a marcar una distancia de 27 puntos con los vascos, que pudieron maquillar el marcador en la recta final, aunque no evitaron encajar la sexta derrota consecutiva que les impide conocer el triunfo europeo en 2022. Nicolo Melli fue el mejor de un Milán muy compacto con 23 créditos de valoración, mientras que por los visitantes sólo se salvó Matt Costello con los mismos guarismos que el italiano. Wade Baldwin se fue hasta los 27 créditos de valoración, pero sobre todo sumó al final de un encuentro visto para sentencia.



Los italianos enseñaron los dientes desde el arranque y mostraron desde el inicio lo que le podía esperar al Baskonia si no lograba estar inspirado y al nivel defensivo del rival. Los hombres de Ettore Messina superaban a sus pares en el uno contra uno y los baskonistas solo podían aguantar desde el acierto exterior, con dos triples de Vanja Marinkovic y Simone Fontecchio. A pesar de todo, el ritmo era de los locales, que se fueron por delante tras diez minutos en los que destacó Nicolo Melli por encima del resto y fue clave para el 21-10 que reflejaba el marcador en el arranque del segundo asalto. Cinco puntos de Matt Costello despertaron a los de Neven Spahija, que apostó por darle el protagonismo a Wade Baldwin en el puesto de base desde el inicio.



Los vascos no aprovecharon el mal inicio de los transalpinos, que se mantuvieron firmes en defensa y pudieron reaccionar para mantener lejos a un Baskonia que seguía por detrás en agresividad sin jugar en equipo ante defensa muy bien armada que le permitió al Armani marcharse al vestuario con la máxima diferencia hasta el momento, 40-25. El descanso no cambió el guión. Un 15-3 de inicio aumentó la distancia y dejó sentenciado un encuentro que fue una tortura para los baskonistas.



Los azulgrana lo intentaron una y otra vez, pero se chocaron contra el muro de un equipo que no levantó el pie del acelerador. Cada jugador que ponía Ettore Messina mantenía un nivel muy alto de intensidad y atacaba por todos los flancos con Devon Hall y Troy Daniels como estiletes para poner a su equipo con 27 puntos de diferencia. Matt Costello era el único que encontraba el camino, pero logró sumar a la causa a más compañeros. Baskonia se calentó y entró en el partido hasta colocarse a 12 puntos, pero dos triples de Sergio Rodríguez enterraron las esperanzas azulgranas, 66-48.



El final del tercer cuarto fueron los mejores momentos del Baskonia, que no pudo mantener el nivel y volvió a dar un paso atrás en el último periodo, que utilizó el equipo vitoriano para maquillar en los minutos finales, 89-78.



FICHA DEL PARTIDO:



89 - AX Armani Exchange Milán (21+19+26+23): Delaney (7), Hall (15), Daniels (13), Melli (13) y Hines (8) -cinco inicial-, Kell (3), Grant (5), Ricci (-), Tarczewski (-), Rodríguez (14), Bentil (6) y Biligha (4).



78 - Bitci Baskonia (10+15+23+30): Baldwin (16), Marinkovic (6), Giedraitis (12), Peters (8) y Enoch (2) -cinco inicial-, Raieste (2), Granger (4), Sedekerskis (-), Fontecchio (5), Costello (23) y Kurucs (-).



Árbitros: Damir Javor (Eslovenia), Uros Nikolic (Serbia) y Piotr Pastusiak (Polonia). Sin eliminados. Señalaron técnica a Spahija (min.19).



Incidencias: partido correspondiente a la vigesimasexta jornada de la Euroliga disputado en el Mediolanum Forum de Milán ante 3.400 espectadores.