El Barça pierde su condición de invicto en la Euroliga ante Maccabi Tel Aviv

El Maccabi Tel Aviv puso fin a la condición de invicto del Barça en la Euroliga (85-68), en un partido marcado por la pésima primera parte de los azulgranas que recibieron 56 puntos de un rival mucho más intenso que solo se mostró inferior en el tercer período.



Los azulgranas jugaron el peor partido de la temporada al no poder igualar en la primera parte el listón físico que puso su rival que tuvo en James Nunnally (17 puntos) y Scottie Wilbekin (16 puntos) a sus hombres más acertados mientras que Jalen Reynolds y Ante Zizic, con 10 puntos cada uno, dominaron bajo los aros.

Cory Higgins, máximo anotador del partido con 20 puntos, y Nikola Mirotic, que líderó el intento de remontada azulgrana en el tercer cuarto, fueron los mejores de un Barça que perdió 16 balones y dejó que los pívots rivales le arrebataron ocho rebotes bajo su aro.



El Maccabi atropelló al Barça en un primer tiempo para enmarcar de los hombres de Ioannis Sfairopulos. Los israelíes tuvieron más acierto y pusieron más intensidad en su juego y eso le llevó a meterle 56 puntos en 20 minutos a la mejor defensa del campeonato.



Los azulgranas estuvieron muy flojos en defensa, no pudiendo parar el acierto de Wilbekin y Taylor desde el perímetro en los primeros compases del juego ni de Williams y Zizic cerca del aro.



El partido mantuvo la igualdad en los primeros seis minutos (13-12) pero la entrada de Nunnally y Reynolds puso una velocidad más al juego del Maccabi.



Un triple de Williams y otro de Wilbekin en los últimos minutos dejó al Maccabi trece puntos arriba al final del primer cuarto (31-18) ante un Barça completamente superado.



No reaccionaron los azulgranas en el segundo cuarto y los israelíes lo aprovecharon para irse de 22 puntos (54-32, min. 19). El Barça no pudo frenar el acierto de Nunnally desde la línea de tres puntos y permitió segundos opciones a Zizic bajo los aros. Los 20 puntos de diferencia al descanso (56-36) hablaban por sí solos.



El Barça fue otro equipo en la reanudación, encajando solo nueve puntos y mostrándose superior a los israelíes, aunque la desventaja de 20 puntos era una losa demasiado pesada. Dos triples de Mirotic en el arranque del período y una canasta de Davies fue el primer aviso de que aún había partido (56-44, min. 22).

El Macabbi se atascó en ataque pero continuó manteniendo el nivel defensivo del primer tiempo, lo que provocó algunos malos tiros del Barça que le impidieron rebajar la diferencia más allá de los once puntos (65-54).



Se rearmó de confianza el Maccabi en el inicio del último período con una canasta de Reynolds y un triple de Nunnally que le dio aire (70-54, min. 32) y fuerzas para recuperar la intensidad defensiva del primer tiempo.



El Barça se acabó diluyendo ante la aguerrida defensa israelí, que además en ataque seleccionaba muy bien sus tiros provocando además que el cronómetro volara. Los azulgranas se atascaron definitivamente en ataque y el Macabi recuperó los veinte puntos de ventaja (85-65, min.39) con una canasta de Nunnally.

Ficha del partido

85 - Maccabi Tel Aviv (31+27+9+20): Evans (9), Wilbekin (16), Taylor (7), Williams (12), Zizic (10) -equipo inicial-, Caloiaro (2), Reynolds (10), Sorkin (2), Nunnally (17) y Ziv (-).



68 - Barça (18+18+18+14): Calathes (9), Kuric (3), Higgins (20), Mirotic (17), Sanli (-) -equipo inicial-, Davies (8), Smits (2), Hayes-Davis (-), Laprovittola (5), Jokubaitis (4), Martínez (-) y Caicedo (-).



Árbitros: Boltauzer (Eslovenia), Radovic (Croacia) y Rocha (Portugal). Sin eliminados.



Incidencias: partido correspondiente a la séptima jornada de la Euroliga disputado en el Menora Mivtachim Arena de Tel Aviv (Israel) ante 10.445 espectadores.