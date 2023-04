El Barça se gusta para sumar la primera victoria

El Barça se gustó, con un baloncesto coral, para llevarse este miércoles la primera victoria en la serie de cuartos ante el Zalguiris Kaunas, al que ganó por 91-69, en un partido que dominó de cabo a rabo. Hasta cinco jugadores superaron los dobles dígitos en puntuación. El mejor fue el turco Sertac Sanli (17 puntos), mientras que Niko Mirotic (15) tiró del carro desde el inicio y no necesitó muchos minutos para demostrar su clase. Y es que a Mirotic, la lesión que le impidió iniciar la temporada con el equipo le ha sentado muy bien, porque llega en el momento culminante de la campaña en su mejor estado físico y mental.



No dejó ni un resquicio a la sorpresa el Barça de Jasikevicius. Cimentado en una agresiva defensa y en el control del rebote, los azulgranas impusieron su baloncesto desde el inicio frente a un rival que no podía competir en la pintura y siempre fue a remolque. Con Vesely y especialmente Mirotic cargando el rebote en ataque, los barcelonistas desquiciaron a los lituanos. Con cuatro minutos jugados, la diferencia era de siete (9-2) y las diferencias fueron en aumento hasta el 20-6, con un dos más uno de Sertac Sanli. La tímida reacción de Zalguiris (0-4) la cortó Jasikevicius de raíz. Polonara le dio aire a los suyos, sobre todo en el tiro exterior, pero un triple de Laprovittola dejó el 25-13 al término del primer cuarto. Mirotic, con nueve puntos en ocho minutos, estaba muy enchufado y el rebote (14-6) era netamente dominado por los catalanes. Si el Barça hubiera estado acertado desde el triple, la diferencia hubiera sido de escándalo ya desde el inicio.



La ventaja se mantuvo en torno a la quincena de puntos en el segundo cuartos, cuando Jasikevicius le dio minutos de banquillo a Mirotic, Vesely, Laprovittola y Abrines, pero la segunda unidad, le bastaba a su equipo para mantener a raya a los verdes. Llegó a dominar el Barça en el segundo cuarto hasta por dieciséis puntos (37-21), justo cuando se produjo el clic del equipo de Kazys Maksvytis, una reacción liderada por Polonara y Hayes. Se puso Zalguiris a nueve puntos (37-28, 2:52 para el descanso), pero la reacción duró hasta que aparecieron en escena de nuevo Mirotic y Vesely.



En ese tiempo, el Barça, ya acertado desde fuera, encadenó un parcial 11-3, con una gran participación de Abrines, Satoranski y dos triples finales de Sanli y de Mirotic que dejaron el tanteador en 48-31 y el partido prácticamente decidido. Llegados a este punto, el equipo de Jasikevicius activó el modo 'eco' y fue dosificando energías, aunque salió con su quinteto de gala.



Un 0-4 de Zalguiris tuvo un 6-0 de respuesta por parte de los locales, que llegaron a alcanzar una máxima de diecinueve puntos (54-35), ante un equipo lituano que parecía no tener recursos y era superado en todas las facetas del juego. Sin embargo, tirando de casta, con una buena dirección de Lekavicius, los puntos de Brazdeikis y aprovechando segundas opciones, Zalguiris recortó en dos ocasiones hasta los doce puntos (59-47 y 63-51). El tercer parcial fue favorable a los lituanos por 18-22 para un 66-53 con diez minutos para el final.



Fue entonces cuando el Barça dijo basta. Liderados por un efectivo Sanli y con gran acierto en el triple, dejó secó a Zalguiris. Destacó Kuric, pero también Jokubaitis. No es que los lituanos bajaran los brazos, es que fueron pasados por encima. Los de Jasikevicius llegaron a dominar por 26 puntos de diferencia (83-57) a cinco minutos para el final, una diferencia que disminuyó mínimamente hasta el 91-69 final. El trabajo ya estaba hecho y en 48 horas se presenta un nuevo reto.



FICHA DEL PARTIDO



91 - Barça (25+23+18+25): Satoransky (4), Laprovittola (8), Abrines (10), Mirotic (15), Vesely (4) -cinco inicial-, Kalinic (-), Sanli (17), Jokubaitis (12), Tobey (9), Kuric (10), Nnaji (-) y Martínez (2).



69 - Zalgiris Kaunas (13+18+22+16): Taylor (2), Ulanovas (4), Butkevicius (2), Smits (2), Hayes (9) -cinco inicial-, Dimsa (6), Brazdeikis (14), Birutis (7), Polonara (8), Lekavicius (5), Giedraitis (10) y Lukosiunas (-).



Árbitros: Belosevic (SRB), Nedovic (SLO) y Kardum (CRO). Sin eliminados.



Incidencias: Asistieron 6.731 espectadores en el primer partido de la serie de semifinales disputado en el Palau Blaugrana.