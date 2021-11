El Barça cae de nuevo y deja al Armani Milan líder en solitario

El Barça encadenó en Milán su segunda derrota consecutiva en la Euroliga (75-70) tras no poder culminar la remontada en cuatro decepcionantes último minutos que acabaron dando la victoria al AX Armani Exchange Milan que deja al conjunto de Ettore Messina como líder en solitario.



Los azulgranas repitieron los errores de hace una semana en Tel Aviv dejando que los italianos dominaran claramente el primer cuarto con una mala defensa que permitió a su rival anotar con facilidad desde la línea de tres puntos y en el rebote para ir siempre a remolque.



Los triples acabaron siendo lo que marcó el partido. Uno de Shields y otro con tiro adicional de Datome pusieron un 71-65 a 1'45" del final insalvable para el Barça, que cometió muchos errores en sus ataques finales antes de que una canasta de Sergio Rodríguez a treinta segundos del final sentenciara el choque con el 73-67.



Los azulgranas tuvieron una noche aciaga en los triples con 3 canastas de 16 intentos, además de permitir al Armani Milán que le robara 10 rebotes y perder 12 balones. Brandon Davies con 12 puntos fue quien mantuvo vivo al Barça, que notó la nefasta noche de Cory Higgins, autor de solo cinco puntos con 2 de 9 en tiros de campo.



Los azulgranas volvieron a flojear en defensa en el inicio del partido. La entrada de Hayes-Davis en el cinco inicial para parar a Shields no dio resultado y el Armani Milan se puso rápidamente con siete puntos de ventaja (12-5, min. 4) tras anotar tres triples.



No mejoró el Barça en intensidad con la entrada de Brandon Davies, anulado por Kaleb Tarzewski, mientras que en ataque el desacierto de Cory Higgins hizo que el dominio italiano continuara hasta el final del cuarto (28-21).



Los dos equipos se atascaron en ataque en el inicio del segundo cuarto. Los italianos cayeron en la precipitación tras situarse de nuevo en su máxima ventaja (30-21, min. 11) mientras que por el Barça solo existió Rokas Jokubaitis, que con cuatro puntos y una asistencia a Oriola puso a su equipo a tres (32-29, min. 17).



Se paró de nuevo el Barça y los milaneses, en especial Devon Hall (13 puntos en la primera parte), recuperaron su acierto en el triple para llegar a los diez puntos de ventaja (42-32, min. 20) que Nikola Mirotic dejó el ocho al descanso (42-34).



El Armani Milán arrancó el tercer período con el cuarto triple de cuatro intentos de Devon Hall (45-34, min. 21) y los italianos continuaron manejando el partido a su antojo con Sergi Rodríguez marcando el ritmo del juego y poniendo a su equipo trece arriba (54-41, min. 26) ante un Barça donde solo Mirotic sumaba.



Los azulgranas seguián sin dominar bajo los aros con Mitoglou sumando desde la larga distancia y desde debajo del aro para irse hasta los 11 puntos y dejar la diferencia por encima de los diez puntos al final del cuarto (61-49).



Jasikevicius lo intentaba todo y al final la combinación que le dio resultado fue la de Brandon Davies y Nigel Hayes-Davis. Los dos estadounidenses levantaron al equipo y una canasta del segundo dio la primera ventaja al Barça (61-63) a 5'10" del final.



Parecía que los azulgranas iban a coger el mando del partido con el 63-65 a 3'49" del final pero Brandon Davies no tuvo el acompañamiento para lograrlo. Una pérdida de balón de Calathes fue la antesala de los dos triples de 8-0 que acabó dando la victoria al conjunto italiano.



FICHA DEL PARTIDO:



75. AX Armani Exchange Milan (28+14+19+14): Hall (16), Shields (11), Datome (17), Hines (5), Melli (5) -equipo inicial-, Rodríguez (6), Tarczewski (2), Ricci (-), Mitoglou (11), Daniels (2), Grant (-)



70. Barça (21+13+15+21): Calathes (9), Higgins (5), Hayes-Davis (10), Mirotic (10), Sanli (4) -equipo inicial-, Davies (12), Martínez (-), Kuric (9), Oriola (4), Laprovittola (-), Jokubaitis (5) y Smits (2).



Árbitros: Belosevic (Serbia), Nedovic (Eslovenia) y Trawicki (Polonia). Sin eliminados.



Incidencias: partido correspondiente a la octava jornada de la Euroliga disputado en el Mediolanum Forum de Milán (Italia).