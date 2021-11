El Barça aplasta a un Baskonia sin alma

El Barça no tuvo piedad del peor Bitci Baskonia que se recuerda y se rencontró con la victoria (93-67) en la Euroliga en un partido que solo fue competido en los primeros cinco minutos. Los vitorianos demostraron ser un equipo sin alma, que se descompuso a las primeras de cambio y sin defensa ni acierto en los triples (4 de 19) no tuvieron nada que hacer ante un rival necesitado de un gran triunfo tras sus dos últimas derrotas en Tel Aviv y Milán.



Nikola Mirotic se exhibió al anotar 25 puntos, con 7 de 7 en tiros de campo y solo un tiro libre fallado, además de sumar 8 rebotes y 2 asistencias para sumar 37 de valoración. En el Bitci Baskonia destacó Steven Enoch, el único de los de Dusko Ivanovic que estuvo a la altura del partido, con 22 puntos y 8 rebotes.



Los vitorianos comenzaron bien con dos mates de Steven Enoch y una canasta de Granger en sus tres primeros ataques (2-6, min. 2), con Nikola Mirotic respondiendo por los azulgranas con sus puntos, pero se frenaron en seco con el 10-10 antes de los cinco minutos. Dos triples de Laprovittola, que ocupó el lugar del lesionado Cory Higgins en el cinco titular del Barça para sumar 11 puntos en la primera parte, y otro de Sertac Sanli hundieron a los vitorianos, que encajaron un parcial de 18-0 para verse 18 puntos abajo (28-10, min.19). Con Brandon Davies en pista, los vitorianos perdieron su ventaja inicial cerca del aro y el pívot estadounidense junto a Kyle Kuric lanzaron al Barça a una máxima ventaja de 25 puntos (48-23, min. 18).



Nada dio resultado a Dusko Ivanovic. Comenzando por su mala defensa en transición. Wade Baldwin estuvo en su mala línea habitual y Landry Nnoko no pudo competir con los pívots cerca del aro. Debutó Lamar Peters pero pasó completamente desapercibido. Solo Steven Enoch, con 14 puntos y un gran tapón a Brandon Davies, estuvo a la altura del choque. No contribuyó a cortar la racha azulgrana el pésimo porcentaje de acierto en los triples de los baskonistas. Su primera canasta desde la larga distancia la consiguió Giedratis en el último minuto de la primera parte para dejar un 1 de 7 desde los 6,75. Una canasta de Calathes dejó el marcador al descanso en 55-31.



Nikola Mitoric encontró la situación propicia para exhibirse con 3 triples de tres intentos y un total de 11 puntos en cinco minutos que permitieron al Barça poner la diferencia de nuevo por encima de los treinta puntos (73-37, min. 28). El Bitci Baskonia era un alma en pena y no mejoró en el tercer cuarto. Todo lo contrario. Sólo sumó 10 puntos y siguió a merced de un Barça que siguió insistiendo en defensa, de nuevo con Brandon Davies en pista, para acabar el cuarto 40 abajo (81-41).



Consiguió cortar la hemorragia el equipo de Dusko Ivanovic en el último cuarto espoleado con ocho puntos de Matt Costello y Rokas Giedratis anotando dos triples (88-62, min. 38) para maquillar ligeramente el resultado final al anotar 26 puntos en el último cuarto. Dusko Ivanovic dio minutos a Lamar Peters para que se familiarice con el juego y Sarunas Jasikevicius hizo lo propio con Michael Caicedo, para alegría del Palau Blaugrana. La joven promesa azulgrana anotó su primera canasta en la Euroliga al culminar con un mate un contragolpe, ante el jubilo de la afición.



FICHA DEL PARTIDO



93. Barça (32+23+26+12): Calathes (9), Laprovittola (11), Hayes-Davis (2), Mirotic (25), Sanli (8) -equipo inicial-, Davies (11), Martínez (3), Smits (4), Oriola (2), Kuric (8), Jokubaitis (8) y Caicedo (2).



67. Bitci Baskonia (15+16+10+26): Granger (4), Fontecchio (4), Giedraitis (14), Sedekerskis (2), Enoch (22) -equipo inicial-, Costello (8), Peters (4), Baldwin (3), Marinkovic (4), Nnoko (-) y Kurucs (2).



Árbitros: Javor (Eslovenia), Difallah (Francia) y Nikolic (Serbia). Sin eliminados.



Incidencias: partido correspondiente a la novena jornada de la Euroliga disputado en el Palau Blaugrana ante 4.398 espectadores.