Una gran defensa da al Barcelona la victoria en Moscú

El Barcelona logró este viernes una grandísima victoria ante el todopoderoso CSKA Moscú (75-88) en un partido en el que el equipo blaugrana dio una lección magistral en defensa, especialmente dentro de la zona.

Nadie se acordó esta vez de Nicola Mirotic, ya que un espectacular Higgins le sustituyó perfectamente con sus 25 puntos y Abrines estuvo muy fino desde la línea de tres, con cinco triples, para un total de 19 puntos.

Otra de las claves fue la paridad en el rebote (37 contra 32), terreno en lo que los rusos suelen aplastar a sus rivales, lo que permitió a los catalanes lograr algo que no pudo el Real Madrid, conquistar Moscú. Con esta victoria, el Barcelona suma ya 14 victorias y se coloca a un solo triunfo del líder de la Euroliga, el propio CSKA.

Era el segundo partido consecutivo en el que Sanunas Jasikevicius no podía contar con Mirotic, Brandon Davis y Víctor Claver. No obstante, no era un día para lamentarse, ya que el equipo del Ejército ruso tampoco podía contar con dos de sus puntales: Clyburn y Hackett.

- FICHA DEL PARTIDO:

75 - CSKA Moscú (25+16+15+19): James (18), Hilliard (10), Kurbánov (4), Milutinov (15), Shengelia (10) - equipo inicial - Voigtmann (5), Bolomboy (7), Antónov (2), Strelnieks (4) y Khomenko (-).

88 - Barcelona (20+22+22+24): Calathes (13), Higgins (25), Abrines (19), Smits (4) y Pustovyi (2) - equipo inicial - Wenstermann (-), Kuric (5), Hanga (7), Oriola (4), Martínez (6), Bolmaro (3) y Badji (-).

Árbitros: Matej Boltauzer (SLO), Mehdi Difallah (FRA) y Fernando Rocha (POR). Sin eliminados.

Incidencias: partido correspondiente a la vigésima jornada de la fase regular de la Euroliga de baloncesto disputado en el pabellón Megasport ante poco más de tres mil espectadores.