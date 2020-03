El Armani Milán-Real Madrid se jugará el martes a puerta cerrada y sin prensa por el coronavirus

La Euroliga ha anunciado que el AX-Milán-Real Madrid, de la fase regular de la máxima competición europea de baloncesto, y el Brescia-Reyer Venecia, de la Eurocopa, previstos para esta próxima semana se jugarán a puerta cerrada.

La Euroliga ha tomado esta decisión en base a las regulaciones que aplican las pautas de la Organización Mundial de la Salud y de las que están actualmente vigentes en la Región de Lombardía en Italia y después de consultar con el departamento médico de la propia competición.

"Para garantizar la seguridad de los jugadores, entrenadores y árbitros participantes, evitar la propagación del virus COVID-19 y mantener la regularidad de la competencia, los equipos locales han establecido protocolos especiales de seguridad sanitaria para los juegos", dice en su anuncio la Euroliga.

"Ninguna persona, incluidos aficionados, VIP, periodistas ni miembros adicionales del personal del club, podrán acceder a las canchas", añade. También se han cancelado las ruedas de prensa y sólo se permitirá el acceso a las pistas a las personas mínimas necesarias.

Milan-Real EuroLeague game, Brescia-Reyer EuroCup game to be played behind closed doors.https://t.co/ZMHvsfTQtO pic.twitter.com/jjNR0k0Whr