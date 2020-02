El árbitro italiano Lamonica, atendido tras ser atacado en un taxi después del Panathinaikos-Barça

Este viernes se disputó el encuentro de la Euroliga entre el Panathinaikos y el Barcelona que se llevó por (81-92). Tras ese encuentro, los colegiados del mismo, entre los que estaba el italiano Luigi Lamonica se dirigían a su hotel en taxi, y según informa nuestro compañero Emiliano Carchia (Sportando) fueron atacados por algunos extraños durante ese trayecto de vuelta. El que se llevó la peor parte fue Lamonica que acabó levemente herido y fue trasladado al hospital.

The referees of Panathinaikos-Barcelona game were attacked by some strangers while they were on the taxi which was bringing them back to the hotel after the game, according to Greek media.

Lamonica was injured and taken to hospital.