El Real Madrid se queda a las puertas de la 'Final Four'

El Real Madrid se quedó a las puertas de la 'Final Four' de la Euroliga al caer (88-83) este martes en el quinto partido (3-2), que forzó tras perder los dos primeros de un 'playoffs' que dio el pase a los turcos en el Sinan Erdem, rival en semifinales del CSKA.

Los de Pablo Laso reaccionaron a un tercer cuarto en el que se vieron 12 puntos abajo para un final de infarto, que se quedó el Efes con más acierto en las últimas acciones. Singleton, ex del Barça, fue el mejor del encuentro con 26 puntos.

What a game, what a series ��@AnadoluEfesSK reaches #F4GLORY, but it was a fantastic effort from @RMBaloncesto after being down 2-0! #RISETOGLORY