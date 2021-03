Milagro del Baskonia ante el Zenit

El TD Systems Baskonia remontó con épica (75-79) al Zenit este jueves en la jornada 30 de la Euroliga celebrada en el Sibur Arena, un choque directo y vital para los vascos en busca de los 'playoffs' que estuvo bajo control ruso desde el segundo cuarto, pero que se fue a Vitoria con un espectacular 0-19.

El tren de los cuartos de final se le escapaba a Baskonia con un 59-41 llegando ya al último parcial. Los de Dusko Ivanovic no tiraron la toalla en un día clave, conectaron a Henry y Polonara, y lograron una remontada increíble que les iguala en 16 victorias con el Zenit, octavo clasificado, con cuatro jornadas por delante.



Down by 14 after the third quarter, what a comeback win for @Baskonia �� pic.twitter.com/oBfEOth2Cd