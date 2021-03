El Real Madrid cae ante el colista

KHIMKI MOSCOW, 78 - REAL MADRID, 77

El Real Madrid encajó una dolorosa derrota este martes en su visita al Khimki Moscow ruso, colista de la Euroliga y que no había sido capaz de ganar en sus últimos 16 partidos de la competición, pero que no dejó pasar una pésima noche madridista para imponerse por 78-77 y complicarle el panorama a su rival.



23 pérdidas fueron una losa que no pudo superar el equipo de Pablo Laso, que a pesar de ello tuvo una última posesión con 17 segundos para ganar y con su rival en bonus.



Pero Causeur perdió la pelota y el conjunto moscovita pudo saborear su primera alegría desde el 17 de noviembre. Gabriel Deck (22 de valoración), Walter Tavares (14 puntos y 11 rebotes) y la puntería de Carroll en el tercer cuarto no evitaron que el líder de la Liga Endesa, que no pudo contar con Trey Thompkins y que apenas usó a Alberto Abalde, se marchase sin una victoria que parecía obligada y arroja sombras de cara a un futuro con visita al Zenit y duelos locale ante Barça y CSKA que toman ahora una mayor importancia.





�� Derrota frente al @Khimkibasket en la jornada 27 de #EuroLeague. Luchamos hasta el final pero no pudo ser. @Liberbankpic.twitter.com/VC7waNjRAQ — Real Madrid Basket (@RMBaloncesto) March 2, 2021



FICHA DEL PARTIDO



78 - KHIMKI (17+28+17+16): Shved (22), Mickey (19), Monia (-), Karasev (9), Zaytsev (-) - equipo inicial - McCollum (22), Vialtsev (2), Voronov (-) y Valíev (4).

77 - REAL MADRID (18+20+24+15): Laprovittola (12), Garuba (2), Deck (15), Causeur (11), Tavares (14) - equipo inicial - Alocén (3), Taylor (2), Carroll (15), Abalde (-), Tyus (2) y Reyes (1).

Árbitros. Christos Christodoulou (GRE), Milan Nedovic (SLO) y Luka Kardum (CRO). Sin eliminados.

Incidencias: partido correspondiente a la vigésima séptima jornada de la Euroliga de baloncesto disputado en el pabellón Mytischi ante medio millar de espectadores.