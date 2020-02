Mirotic clasifica al Barça en Moscú

CSKA MOSCÚ, 80 - BARÇA, 82



Una genialidad de Nikola Mirotic sobre la bocina dio al Barça su séptima victoria consecutiva en la Euroliga, esta vez en la cancha del CSKA de Moscú (80-82), donde no ganaba desde hacía más de siete años.

En un partido repleto de alternativas, el ala-pívot hispano-montenegrino emergió una vez más como el jugador determinante (23 puntos, 8 rebotes y 33 de valoración) para que los azulgranas lograran su vigésimo triunfo en la competición.

Corey Higgins (17 puntos, 5 rebotes y 3 asistencias) y Brandon Davies (16 puntos, con 4 de 4 en triples, y 7 rebotes) secundaron la ofensiva del equipo de Svetislav Pesic.

In one of the most thrilling finishes in the competition, @FCBbasket grabbed its 7th consecutive win and punched its ticket to the Turkish Airlines EuroLeague playoffs by downing CSKA Moscow 80-82



Highlights... pic.twitter.com/1kERS2oSwZ