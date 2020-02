El Real Madrid vence al Panathinaikos y ata los 'playoffs'

REAL MADRID, 96 - PANATHINAIKOS, 78



El Real Madrid superó (96-78) al Panathinaikos en la jornada 26 de la Fase Regular de la Euroliga celebrada en el WiZink Center, gracias a una buena entrada en escena, para no hacer pereza del lunes, y un paso al frente en el último cuarto que sentenció la quinta victoria seguida y el billete virtual de los blancos para los 'playoffs'.

Los de Pablo Laso, con Campazzo (14 puntos y 10 asistencias), Tavares (15 puntos y 10 rebotes) y un puñado de los mejores actores de reparto, firmaron un serio encuentro, sin los lesionados Randolph, Llull y Taylor. A remolque del primer cuarto lo intentó el equipo griego, pero el Madrid sentenció en la entrada al último parcial. Con 20-6 en segunda posición, 9 victorias de renta con el noveno y ocho jornadas por delante, el Madrid puede terminar la semana clasificado para cuartos de final.



.@RMBaloncesto pulls away in the 4th quarter to get another WIN!#GameON pic.twitter.com/XNtSt0ds2Y