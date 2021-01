El Barça ejerce de líder ante Olympiacos

El Barça venció (74-76) este jueves al Olympiacos en la jornada 23 de la Euroliga, un paso triunfal más del líder de la competición, que asaltó el pabellón de El Pireo en un final de infarto, después de haber dominado la primera parte, en el que los locales tuvieron dos palmeos para forzar la prórroga.



Los de Sarunas Jasikevicius sumaron la sexta victoria seguida en el torneo para afianzar su liderato con 17-6, a la espera de que el CSKA lo intente igualar el viernes ante el Bayern. Al descanso (30-40), el Barça había ensañado el baloncesto que luce en las últimas semanas, desde una gran defensa, pero Olympiacos supo darle la vuelta en el tercer cuarto (23-10).



Drama until the end!@FCBbasket holds on for the win! pic.twitter.com/yqrLu3aLT7