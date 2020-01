El Valencia Basket se consolida en puestos de 'play-off'

VALENCIA BASKET, 94 - PANATHINAIKOS, 87



El Valencia Basket recuperó la senda correcta en la Euroliga tras derrotar al Panathinaikos (94-87) gracias a un recital ofensivo y a la inspiración de Alberto Abalde en los dos últimos minutos de partido con cuatro puntos decisivos para frenar al conjunto griego, el mejor ataque de Europa.

Los pupilos de Jaume Ponsarnau siguen con su buena racha tras el resbalón ante el CSKA Moscú. El Valencia suma siete victorias en los ocho últimos encuentros y se consolida en puestos de 'play-off' como séptimo clasificado. Todo un éxito para los españoles, que supieron enderezar su mal comienzo en la Euroliga.



Don't sleep on @valenciabasket!



They continue to rise up the table ↗️#GameON pic.twitter.com/IeqGsPF4sU