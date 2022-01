Armani Milan asalta el Palau

El Barça perdió la condición de invicto como local en la Euroliga tras caer este martes en el Palau Blaugrana frente al AX Armani Exchange Milan italiano (73-75), liderado en ataque por el base español Sergio Rodríguez y el exbarcelonista Malcolm Delaney.

El exjugador del Real Madrid anotó 18 puntos, la mayoría antes del descanso, y estuvo bien secundado por la irrupción anotadora de Delaney tras la reanudación (15 puntos), mientras que los más destacados en el cuadro barcelonista fueron el escolta Kyle Kuric (22 puntos) y el ala-pívot Nikola Mirotic (18 puntos).

Tras irse en mínima desventaja al descanso (28-34), el equipo que dirige Sarunas Jasikevicius remontó en el tercer cuarto (54-47) pero se vio superado en el periodo final por los pupilos de Ettore Messina (19-28 de parcial) en un partido muy igualado y marcado por las defensas.





