El Barcelona iguala la serie en la prórroga

El Barça ha ganado este viernes al Zenit (81-78) el segundo duelo de la serie de playoffs de la Euroliga, necesitado de la prórroga y de dos robos clave de Adam Hanga que permiten a los blaugranas, que siguen atascados ante los rusos, visitar San Petersburgo con 1-1 en la eliminatoria.



Los puntos, rebotes y actitud de Brandon Davies y las aptitudes defensivas del 'ladrón' Adam Hanga permitieron respirar a un Barça que iguala la serie pero sin encontrar buenas sensaciones. En la prórroga, sufriendo de nuevo ante su ex Kevin Pangos, el Barça de Sarunas Jasikevicius pudo equilibrar la contienda, no sin sufrimiento.



