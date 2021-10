El Barça ajusta cuentas con el Bayern

BAYERN MÚNICH, 72 - BARCELONA, 80

El Barça sumó su segunda victoria en la Fase Regular de la Euroliga 2021-2022 tras imponerse sin excesivo brillo por 72-80 al Bayern Múnich alemán, un rival que se le atragantó la temporada pasada ya que no le pudo ganar en ninguno de sus dos enfrentamientos.

El actual subcampeón continental no dejó su mejor baloncesto en una plaza siempre difícil como el Audi Dome, donde dominó con rentas cómodas desde el final del segundo cuarto, pero donde tuvo que esmerarse hasta el final para no llevarse un susto.



Las 17 pérdidas en la estadística blaugrana fueron un reflejo del irregular partido ofensivo de los de Sarunas Jasikevicius, que también echaron de menos la versión arrolladora de este inicio de temporada de Nikola Mirotic, que se quedó en once puntos.









FICHA DEL PARTIDO

72 - Bayern Múnich (15+18+14+25): Weiler-Babb (4), Thomas (14), Walden (5), Rubit (13), Hilliard (18) -cinco inicial-, Hunter (6), Jaramaz (3), Sisko (7) y Schilling (2).



80 - Barça (16+28+19+17): Calathes (6), Higgins (16), Hayes (6), Mirotic (11), Davies (15) -cinco inicial-, Martínez (-), Smits (3), Oriola (4), Laprovittola (2), Kuric (8) y Jokubaitis (9)



Árbitros: Olegs Latisevs, Milivoje Jovcic y Saulius Racys. Sin eliminados.



Incidencias: partido de la segunda jornada de la Liga Endesa disputado en el Audi Dome de Múnich ante 3.814 espectadores.