El jugador del Joventut Kerem Kanter, hermano de Enes Kanter, no viajará a su país por temor a ser detenido

El pívot turco del Joventut Kerem Kanter, hermano de Enes Kanter, que es un firme opositor al actual presidente de Turquía Recep Tayyip Erdogan, no viajará a su país donde el próximo miércoles su equipo se medirá al Darussafaka por temor a ser detenido.

"No viajaré a Turquía para jugar nuestro partido de Eurocopa el 20 de noviembre. Pido disculpas a los fanáticos del baloncesto en Turquía que querían verme jugar en mi ciudad natal. Buena suerte a mi equipo", dijo Kerem Kanter en su cuenta en twitter.

I will not be traveling to Turkey to play our Eurocup game on Nov. 20th. I apologize to the basketball fans in Turkey who wanted to see me play back in my hometown. Good luck to my team #ForçaPenya