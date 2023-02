Aplazados los partidos de la Champions League con equipos turcos por los terremotos

Los partidos que el UCAM Murcia, el Baxi Manresa y Unicaja Málaga iban a disputar en Turquía o contra equipos turcos en la tercera jornada del top-16 de la Liga de Campeones FIBA han sido aplazados como consecuencia de los terremotos que lleva causadas más de 2.500 muertes en ese país y en Siria.



Así lo comunicó la organización de esta competición internacional en la que está en marcha la segunda fase. El UCAM Murcia iba a jugar en la cancha del Darussafaka y en el Baxi Manresa en la del Bahcesehir. Unicaja iba recibir al Galatasaray.



"Tras los devastadores eventos en Turquía todos los partidos de la Basketball Champions League con participación de equipos turcos se posponen y se reprogramarán", se lee en la nota enviada por la propia competición y que fue difundida por parte del club murciano, cuya plantilla se encuentra en Estambul y se entrenó en el pabellón Volkswagen Arena, escenario en el que iba enfrentarse al Darüssafaka Lassa.





?? Following the devastating events in Turkey, all of this week's #BasketballCL games with Turkish participation have been postponed and will be rescheduled. pic.twitter.com/0QftoLU1SP