Iberostar Tenerife cae en la prórroga; Casademont Zaragoza acaba primero de grupo

BROSE, 98 - IBEROSTAR, 96



El Iberostar Tenerife perdió este martes en Alemania ante el Brose Bamberg (98-96) después de una prórroga de cinco minutos en el partido de la última jornada de la Liga de Campeones FIBA.

Con este resultado y la victoria del Era Nymburk sobre el Peristeri (84-72), el equipo de la República Checa se queda como primero de grupo, mientras que los tinerfeños, que habían liderado el grupo desde la primera jornada, se tendrán que conformar con la segunda plaza.

Este martes el Iberostar Tenerife lo luchó hasta el final. Hizo un gran desgaste físico y después de ir perdiendo de cuatro puntos a falta de 17 segundos para el final, logró igualar el choque con triple de Salin y luego de Yusta para forzar la prórroga, pero el acierto principalmente de Sengfelder al final resultó decisivo.



FICHA DEL PARTIDO



98 - Brose Bamberg (16+22+24+25+11): Lee (2), Olinde (4), Sengfelder (17), Atkins (6), Weidemann (-) –inicial-, Marei (18), Seric (3), Taylor (16), McLean (10) y Obasohan (22).

96 - Iberostar Tenerife 96 (22+12+25+28+9): Huertas (15), Salin (15), Konate (10), White (15), Shermadini (15) –inicial-, López (-), Suárez (6), Yusta (18), Guerra (-), Bogris (-), Lundberg (2).

Árbitros: Mazzoni (ITA), Yilmaz (TUR) y Deman (FRA).

Incidencias: Brose Bamberg Arena. Buena entrada de aficionados

HAPPY CASA BRINDISI, 91 - CASADEMONT ZARAGOZA, 93



Casademont Zaragoza acabó como primero del grupo D de la Liga de Campeones tras imponerse en la pista del Happy Casa Brindisi gracias a una canasta del canadiense Dylan Ennis en el último segundo del encuentro.

El equipo maño sabía que con la victoria tenía asegurado el primer puesto y cumplió con su obligación, aunque si hubiera perdido igualmente hubiera sido el líder del grupo dado que el Telekom Bonn alemán perdió en su visita al Besiktas turco.

Además, el conjunto de Porfirio Fisac, que en los minutos finales ya sabía de la derrota de los germanos, no solo no se dejó llevar, sino que peleó hasta el final para cerrar la liguilla de manera brillante con seis triunfos consecutivos.



⏰ @CanadiankidDJE gives @BasketZaragoza their 6th straight W in the #BasketballCL and help them clinch the first spot in Group D! pic.twitter.com/3jsxdwqwp9