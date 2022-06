La selección femenina arranca con victoria su nueva etapa

La selección española femenina de baloncesto superó este miércoles a Italia (60-49) en su primera prueba del triangular de la gira 'Camino al Futuro', un partido en el que las internacionales de Miguel Méndez empezaron a fraguar la nueva era de la 'Familia', mostrando su superioridad defensiva pero dejando dudas en las pérdidas de balón.

El combinado nacional emprendió su nuevo camino en el Pabellón Javier Imbroda de Melilla, con el objetivo de consolidar lo antes posible un nuevo bloque que opte por las medallas, después de no clasificarse para Tokyo 2020 y el Mundobasket, que se disputará a finales de septiembre en Australia.

Así, el cuadro español presentó nuevas caras, como la base Laura Peña, la escolta Ángela Salvadores y las pívots Lola Pendande y Nerea Hermosa, mientras que recuperó a una jugadora crucial, como la pívot Astou Ndour, quien se encargó de liderar a una selección sin las veteranas Cristina Ouviña y Laura Gil, bajas por lesión.

Las españolas se hicieron con el control del partido desde los primeros minutos, aunque no consiguieron ejemplificar su superioridad en el marcador. No obstante, las italianas se vieron frustradas por las prestaciones defensivas de las locales, pero no se descolgaron del encuentro gracias a las numerosas pérdidas en ataque de las locales, quienes evidenciaron la falta de engranaje entre ellas.

La primera parte estuvo marcada por la solidez defensiva de la selección española y su juego en transición. Con una Astou Ndour desequilibrante, Italia solo pudo anotar cuatro puntos en el segundo cuarto, con un porcentaje de tiros muy bajo (ocho tiros de campo y un triple).

Pese a ser superiores en el juego, España no encontraba una vía fácil de anotación e incrementó las pérdidas en el tercer cuarto (19). Esta falta de rodaje entre las jugadoras activó a las visitantes y les permitió ganar el parcial (7-12) para seguir con opciones en el último tramo del encuentro.

Italia apretó y redujo la distancia del marcador a cinco puntos a falta de tres minutos. Pero las españolas sacaron rédito de los tiros libres y se acabaron llevaron un triunfo holgado (60-49) en su primer encuentro del triangular.

El próximo partido de España será este viernes (21.00 horas) ante Bélgica, una de sus grandes rivales en el 'Viejo Continente', que se colgó la medalla de bronce en el pasado Eurobasket. Posteriormente, las internacionales pondrán rumbo a Guadalajara donde volverán a concentrarse para preparar sus dos últimos partidos ante Eslovenia y, de nuevo, ante Italia, ambos en suelo italiano.