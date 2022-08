Rudy Fernández: "El equipo está preparado para pelear"

El alero y capitán de la selección española de baloncesto, Rudy Fernández, dejó claro que "las sensaciones tienes que ser de ilusión" en el Eurobasket que arranca este jueves y que, aunque no partan entre los favoritos y lleguen con jugadores inexpertos, estos ya han competido "a un grandísimo nivel" en las 'ventanas FIBA' y están ante su "oportunidad para darse a conocer" en un gran escenario.

"Las sensaciones tienen que ser de ilusión. Es cierto que vamos encontrando la mejor forma de jugar y de involucrar a todos los jugadores, pero yo veo ilusión en el equipo y sobre todo veo el sacrificio que es muy necesario a la hora de competir", expresó Rudy Fernández en la rueda de prensa previa al debut ante Bulgaria.

El balear dejó claro que aunque no lleguen con vitola de candidatos, la actual campeona del mundo "siempre está lista para competir". "El equipo está preparado para pelear, da igual cuántas medallas tengamos, esto es otra competición, otra meta para nosotros", advirtió.

Por ello, el objetivo es "competir" y mostrar "actitud". "Hay muchos jugadores que no tienen esta experiencia, sólo cinco han jugado un Eurobasket y para ellos es una gran oportunidad estar aquí. No tenemos presión, España siempre tiene que competir por las medallas, pero nuestro objetivo este año es competir cada partido, empezar el jueves, seguir contra Georgia y mantener nuestra mentalidad cada partido", reiteró el veterano jugador.

"Creo que cada uno en este equipo sabe su rol y sabe sacrificarse por el que tiene al lado. Los que hemos jugado esta competición tenemos que quitarles esa presión a los nuevos, pero ellos saben dónde están, han jugado 'ventanas' a grandísimo nivel y esta es su oportunidad en un gran torneo para darse a conocer. Cuando suene el pitido hay que estar al cien por cien y saber que el de al lado nos va ayudar", añadió Rudy.

"CREO EN ESTE EQUIPO"

El capitán del combinado nacional también sabe de la importancia aún mayor en esta ocasión del estreno. "Muchas de las veces hemos sido un equipo favorito y a lo mejor no hemos empezado lo bien que teníamos que empezar un torneo, aunque después han acabado muy bien. En esta situación, desde el minuto 1 tenemos que centrarnos en el partido a partido porque en un Eurobasket la exigencia es máxima y no nos podemos dormir, y menos en este grupo, que está todo muy abierto", recalcó.

A nivel físico, reconoció que su espalda está "bien", aunque sufre de "otros dolores". "Yo siempre lo he dicho, siempre he intentado estar a disposición del seleccionador y de la federación. Que sea el único veterano hará que intente inculcar lo que he aprendido de todos los jugadores que han pasado por la selección", advirtió el alero.

"Yo creo en este equipo, por eso estoy aquí. Cada torneo es una ilusión llevar esta camiseta y aunque a lo mejor este equipo tiene poca experiencia, como capitán, lo único que les puedo decir es que disfruten de la oportunidad porque a lo mejor ellos no pueden volver o yo no puedo volver. Los doce que estamos aquí tenemos la capacidad de crecer como equipo y en los equipos en los que estoy el luchar, el ser soldados, el ir todos a una va a estar en la dinámica seguro", subrayó el mallorquín.

Finalmente calificó a Bulgaria como "un gran equipo". "Ha conseguido clasificarse al Eurobasket y tienen una gran referencia como Vezenkov, uno de los mejores jugadores de este año en la Euroliga, así que tendremos que estar muy atentos en la defensa", sentenció.