Quino Colom, en El Partidazo de COPE: "Aún sin sus primeros espadas Estados Unidos es favorita con diferencia"

El jugador del Valencia Basket y de la Selección Española, Quino Colom dejó sus impresiones este jueves en El Partidazo de COPE acerca del amistoso que el combinado de Scariolo juega ante Estados Unidos en la madrugada del viernes al sábado a las 4:00 hora española.

El base internacional, ya en California donde la Selección entrena para el partido, dio en primer lugar su impresión sobre el encuentro: "Es un partido con mucha expectación, y ya sea en diferido o en directo seguro que se verá. Un España - Estados Unidos no se juega cada año y tendrá mucho segumiento".

En cuanto a su gusto por la NBA, el jugador español reconoció: "Me gusta seguir los partidos. Ya incluso cuando jugaba en Turquía y en Grecia alguna noche que me despertaba mi hija me quedaba viendo alguno".

Sobre el creciente fanatismo en torno a la NBA desde España, pese a la gran emoción que se vive en la liga ACB Colom añadió: "La ACB es la segunda mejor liga en el mundo, y a parte de la NBA se tendría que valorar porque de lo contrario al jugador español le duele. La NBA es un espectáculo, pero se debe disfrutar de una liga tan competitiva y tan buena como la nuestra. Queda mal que tengamos algunos 'haters' pero tiene que haber de todo".

Por último, sobre como ve a Estados Unidos de cara al Mundial afirmó: "Es un equipo muy competitivo. Tienen mucha calidad pese a que no jueguen sus primeros espadas. Son jugadores top, juegan el 'All Star' habitualmente y habrá que esperar al torneo para ver que equipo terminan de llevar pero son favoritos con diferencia".