Pau Gasol: "Ha habido momentos en los que no estaba claro que pudiera volver"

Pau Gasol, pívot del Barcelona y de la selección española de baloncesto, habló sobre cómo ha sido el proceso de recuperación de sus problemas en el pie y reconoció que por momentos pensó que no podría volver a las canchas.

"Toda esa preparación durante casi dos años o más ha sido para prepararme para la posibilidad de jugar. Ha habido muchos momentos en los que no estaba claro, es más pintaba muy mal", reconoció durante la presentación de una docuserie centrada en su figura, aún sin nombre y que podrá verse en Amazon Prime Video.

"He tenido la suerte de volver al Barcelona, el equipo que me vio nacer a nivel profesional y que me dio la gran oportunidad. Y luego de poder luchar por conseguir una vez más una medalla olímpica. Se verá esa preparación, lo que ha requerido volver a jugar y la preparación de los Juegos", expresó.

Asimismo aseguró que a día de hoy solo piensa en el presente: "Estoy muy centrado en la Final Four, en terminar lo mejor posible la temporada. Y acabada esta temporada, pensaré en lo siguiente. Eso es Tokio, prepararme para unos quintos Juegos, que es algo que me hace muchísima ilusión. Y luego vendrá lo que venga la temporada siguiente o el futuro más allá de ahí".

Docuserie sobre la última etapa de la carrera de @paugasol, con la que su leyenda se hace aún más grande. pic.twitter.com/9mnH8yFkJh — Prime Video España (@PrimeVideoES) May 25, 2021