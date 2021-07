Pau Gasol: "Después de lo que he pasado, estar aquí es un gran premio"

El pívot de la selección española Pau Gasol reconoció que después de dos años lesionado estar en la concentración previa a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 es para él "un gran premio, un gran regalo" que está "intentando disfrutar cada día", así como "hacerlo bien" en los que serán sus quintos Juegos.



"A estas alturas de la película estar aquí, después de lo que he pasado, la lesión y la recuperación que he tenido, es un gran premio, un gran regalo y estoy intentando disfrutar cada día, cada momento, con los compañeros en la pista, aparte de hacerlo bien", explicó el pívot español tras el entrenamiento de este viernes en el WiZink Center de Madrid.



Varias lesiones en el pie izquierdo dejaron al pívot de Sant Boi (Barcelona) dos años sin jugar hasta que, después de una ardua recuperación, retornó al Barça, con el que ganó la Liga Endesa, y ahora a la selección, en la que aspira a obtener su cuarta medalla, tras las platas de Pekín 2008 y Londres 2012, y el oro de Río2016, en sus quintos juegos, los cuatro ya citados y Atenas 2004.



"He intentado disfrutarlos todos, los primeros fueron bonitos por ser los primeros, con 24 años es bonito, aunque perdimos en la fase de grupos un partido y quedamos séptimos, así es la vida", relató sobre su primera experiencia en los Juegos.



"Las dos finales contra EEUU fueron finales competidas, la de Pekín estuvimos más cerca, nos enfrentamos a grandes equipos americanos con grandes jugadores y al final nos quedamos un poquito cortos pero con la sensación de haberlo dado todo y haber tenido opciones, en ningún momento nos acongojamos ante ellos. Las medallas cuestan ganar, hay que valorarlas todas y ganar un bronce en Río fue importante, y ahora tenemos la gran suerte y el privilegio de disfrutar otros", añadió.



Con dos platas y un bronce, el oro es el único metal que le resta a esta generación. "Por supuesto a todos nos gustaría ganar el oro, no va a ser nada fácil, para eso tienes que hacerlo todo muy bien, ganar a grandes equipos, hay que empezar por el principio, empezando por Irán", dijo sobre su primer rival de la preparación, al que se enfrentarán este sábado en Valencia (16.00 horas).



"Estos partidos hay que aprovecharlos, coger más chispa, más ritmo e ir puliendo para llegar bien al campeonato", comentó un Gasol que explicó que siempre es bueno "empezar a competir y medirte" ante otros encuentros, más en una concentración que es "más corta, con menos partidos, con menos oportunidades" y ante unos juegos en los que los partidos de grupo son solo tres y de ellos vas directamente a las eliminatorias.



España se medirá en los Juegos a la anfritriona Japón, a la subcampeona mundial Argentina -a la que derrotó en la final de China 2019- y a un tercer rival que saldrá del preolímpico de Kaunas (Lituania), que se está disputando esta semana y en el que Eslovenia y Lituania son favoritas.



Entre ellos, Pau Gasol no tiene preferencias. "Todos los rivales que estén ahí son duros, tienen jugadores con talento y difíciles de ganar. No prefieres a nadie, el que te toque, a por él", concluyó.

Rudy: "Garuba tiene que ser una esponja para aprender de estos jugadores"

El alero de la selección española Rudy Fernández opinó que su compañero del Real Madrid Usman Garuba, en su primera convocatoria a sus 19 años, tiene que "ser una esponja" para aprender de jugadores de la selección como los hermanos Gasol en la concentración preparatoria de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.



"Usman tiene que ser ahora mismo una esponja para aprender de muchos de los jugadores que están en esta selección. Tiene 19 años, es un jugador que tiene mucho margen y la suerte que yo tengo es que lo he vivido este año, sé que está trabajando, escuchando y mirando a jugadores que le pueden ayudar para su carrera", explicó.

Estos Juegos Olímpicos serán la última oportunidad para varios jugadores de las generaciones más ganadoras de la historia del baloncesto español, algunos de ellos que disputarán sus quintos Juegos, como es el caso de Rudy o Pau Gasol, que ya estuvieron en Atenas 2004.



"Para muchos de nosotros es posible que sea nuestra última olimpiada. Hay que afrontarla como lo que es, un campeonato donde se juntan todos los deportistas. Somos conscientes de lo duro que va a ser porque cambia el formato respecto a lo que conocemos", advirtió Rudy, que aseguró que "las ganas siempre tienen que estar ahí y más sabiendo que puede ser la última oportunidad de estar todos juntos".