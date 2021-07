Pau Gasol no descarta a Juancho pese a su lesión: "La puerta no está cerrada"

El pívot de la selección española Pau Gasol dijo que "la puerta no está totalmente cerrada" a la participación en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 de su compañero Juancho Hernangómez, lesionado en el hombro izquierdo durante el primer amistoso contra Francia, el jueves pasado en Málaga.

"No damos la oportunidad por perdida de que pueda estar con el equipo. Ha tenido una lesión, vamos a ver cómo evoluciona, él tiene mucha ilusión por estar por el con equipo, la puerta no está totalmente cerrada", opinó Pau Gasol sobre su compañero, al que se le diagnosticó una "luxación acromioclavicular grado 4-5 en el hombro izquierdo" el viernes pasado.



"Se anunció de una forma un pelín prematura en su momento, fue un golpe, todos nos asustamos, pero vamos a ver cómo progresa, y si consigue estar con el equipo, porque e un jugador importante para nosotros y ojalá lo consiga", dijo Pau este martes en Madrid, donde acudió a la II Gala del Baloncesto Español de la Federación Española de Baloncesto para recibir el Premio Leyenda masculino.



El mayor de los hermanos Gasol consideró que "mientras hay vida hay esperanza" y explicó que a Juancho "lo tiene que ver un especialista más", aunque está "con dolor".



Pau Gasol afronta "con ganas e ilusión" la última gran cita de su carrera con la selección en Tokio, un equipo que "mantiene el espíritu independientemente de quien esté" y que espera pueda "hacerlo bien en Tokio".



El gran dominador histórico de los Juegos, Estados Unidos, ha perdido sus dos últimos amistosos contra Nigeria (90-87) y Australia (91-83), algo a lo que Pau no da mucha importancia. "Al final todo el mundo tiene ganas de jugar contra EEUU y aunque sean amistosos, ellos están empezando, tienen un equipo con muchísimo talento y siguen siendo favoritos", zanjó.



"Está claro que es raro ver a Estados Unidos perder dos partidos seguidos, creo que habían perdido dos desde 1992, pero no dejan de ser dos partidos amistosos y hay que darle el mérito a Nigeria que tiene buenos jugadores y que no solo ha ganado a EEUU sino que ha metido 20 a Argentina, y Australia que siempre compite, tiene grandes jugadores y van a estar ahí en la pelea", finalizó.