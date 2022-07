El palo de Rudy Fernández por la nacionalización de Lorenzo Brown: "Me enteré por la prensa"

Rudy Fernández, capitán de la selección española de baloncesto, se ha mostrado contrario a la incorporación a la selección española del estadounidense nacionalizado Lorenzo Brown para afrontar el Eurobasket 2022. "No me parece bien", a dicho el jugador del Real Madrid.

"Ya se lo he dicho al presidente (de la Federación, Jorge Garbajosa) y como capitán tenía que dar mi opinión. No me parece bien. Me enteré por la prensa de que habían nacionalizado a ese jugador, que no tenía ningún vínculo con el país, y él me lo explicó", ha señalado Fernández.

El baloncestista mallorquín ha realizado estas declaraciones en el transcurso de una rueda de prensa para presentar el "Campus Rudy Fernández", en el que participarán 200 niños y niñas de todo el país.

"Yo tenía la referencia de haber jugado con (Nikola) Mirotic y con (Serge) Ibaka", ha añadido Fernández. "Son jugadores extranjeros, pero se han formado en una cantera de España desde muy pequeños y en ese sentido tenían una vinculación especial con nuestro país", ha declarado.

"Si (Lorenzo Brown) está, hay que intentar ayudarlo el máximo posible porque al final él también nos ayudará a competir. Pero hay muchos jugadores españoles que se han ganado estar en esa plaza (base-escolta de la selección) y al final, quizás no tendrán el reconocimiento que se merecen al haber fichado a ese jugador", ha reflexionado el alero del Real Madrid.

Fernández también se ha referido a la destitución de Pablo Laso como responsable del banquillo del club madridista. El técnico quería mantener su puesto tras superar un infarto, pero el Madrid rechazó esa posibilidad alegando razones médicas.

"El club tomó esa decisión y hay que respetarla. Pablo ha tenido el infarto al final de la temporada y él, a lo mejor, se veía con posibilidades de seguir pero el Madrid no lo veía así. Somos gente de club. El Madrid está por encima de todos, tanto si eres leyenda o no, al final somos deportistas que nos debemos al club", ha explicado.

"De estas cosas me he informado por la prensa -ha matizado- y no he podido hablar ni con el Madrid ni con Pablo. Pero el resumen es que estamos a las decisiones del club, nos agraden o no. Quizás, las cosas se podrían haber hecho de otra manera, porque Pablo ha demostrado en las dos últimas décadas que ha sido un referente al hacer al Madrid todavía más grande".

Con respecto a la pasada temporada, en la que el Real Madrid se proclamó campeón de liga derrotando al Barça en la fase por el título y fue finalista de la Eurocopa, Fernández ha resaltado que el equipo "tuvo la capacidad de levantarse a tiempo".

"Acabar la Liga ganando contra uno de los rivales más poderosos de Europa, es positivo. La temporada fue muy dura, por las lesiones y momentos difíciles de juego. Pero fuimos muy maduros a la hora de afrontar competiciones como la final de Liga y la Euroliga. Personalmente, ha sido un fin de temporada difícil. He intentado ayudar a mi equipo a conseguir sus objetivos y estoy contento de lo que he hecho", ha remarcado Rudy Fernández.