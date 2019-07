Joan Sastre: "Scariolo nos ha dicho que es uno de los años que está más abierto entrar en la lista"

El alero internacional español Joan Sastre admitió que el seleccionador nacional, Sergio Scariolo, le ha reiterado a él y a sus compañeros que este verano está más abierto que los anteriores para figurar en su lista definitiva de convocados, y que puede pasar cualquier cosa entre los 12 elegidos para el Campeonato del Mundo que se disputará en China: "Sergio nos ha dicho que es uno de los años que está más abierto, puede pasar cualquier cosa. Ahora hay que aprovechar estos días aquí para intentar ganarse un sitio y disfrutar de poder entrenar con estos jugadores", comentó Sastre este viernes, durante la atención a la prensa desde el madrileño pabellón del Triángulo de Oro.

El exterior de 27 años afirmó que el grupo ha cambiado mucho, pero que quienes están siguen con esas ganas de los que ahora ya no forman parte de la Selección: "Seguimos siendo una familia, tanto los que ahora no están como los que han llegado nuevos y eso es lo más importante de este grupo. Somos una familia y en la pista lo demostramos", reflexionó.

El base de Valencia Basket se mostró confiado de cara a que el nuevo grupo se acople a tiempo para la cita por tierras chinas. "Queda más de un mes para el Mundial y hemos venido aquí con las ganas y la predisposición de trabajar bien y hacer las cosas bien, para que todos se adapten y lleguen al Mundial lo mejor posible", señaló el base, ganador de un bronce con la selección en el Europeo de 2017.

El ala-pívot internacional español Pablo Aguilar afirmó que siempre es máxima la competitividad en la concentración de la selección nacional, de cara a tener una plaza entre los 12 fijos del técnico Sergio Scariolo en el inminente Campeonato del Mundo, y además consideró que el grupo tiene ilusión pese a las bajas de última hora: "El tema de la competitividad en este grupo siempre es máxima, los entrenamientos parecen partidos profesionales. Todos sabemos el objetivo que hay, la ilusión que se pone de un campeonato hasta el siguiente. Hay ilusión máxima pese a las bajas de última hora", explicó este viernes el nuevo jugador del Iberostar Tenerife.

Aguilar considera que es positivo la presencia de nueve jugadores de las 'ventanas' FIBA en esta lista de 16 seleccionados, ya que se hizo un trabajo muy bueno para sacar billete al Mundial de China: "Sergio ha visto la oportunidad y la opción de traer a mucha gente de las 'ventanas'. Creo que es muy positivo para la gente que luego está en las 'ventanas', que pueda tener esa motivación extra de decir: 'Ojalá pueda estar con la selección en un futuro", reflexionó.

Respecto a las múltiples caras nuevas con las que España afronta la cita mundialista, subrayó que se ha producido una mezcla entre veteranía y juventud, y negó que haya dificultad para integrar a los recién llegados. "Cuando se habla de familia no es por quedar bien con la gente ni por dar una imagen que no es real. Todo el mundo que viene al equipo , sea nuevo o lleve menos tiempo, tiene una integración inmediata", apuntó.

El jugador del Herbalife Gran Canaria Javier Beirán aseguró este viernes que confiaba en que habría oportunidades de estar en la lista de Sergio Scariolo para el Mundial de China para los jugadores que, como él, formaron parte de la selección en las ventanas de clasificación FIBA: "Yo pensaba que iba a haber oportunidades para varios jugadores y así ha sido, nos lo hemos merecido por la temporada. Esperaba hacer las cosas bien y clasificar con las ventanas al Mundial y luego hacer la temporada lo mejor posible para tener una oportunidad", explicó Beirán ante los medios tras el primer entrenamiento del equipo en Madrid.

El alero madrileño afronta la concentración dispuesto a ayudar en todo lo que se pueda: "Voy a hacer lo que he hecho estos últimos años para poder quedarme en la selección, estoy predispuesto a hacer cualquier cosa. Voy a dar el máximo y luego dependerá de la elección del entrenador, pero quiero que no quede nada de mí para sentirme orgulloso, esté o no esté", apuntó.

Para Beirán, la clave del éxito será la forma en la que se integre un grupo diferente al de otros veranos: "Los jugadores que llevan más tiempo y todos los que hemos vivido la selección en las 'ventanas' nos hemos dado cuenta de que el poder que tiene España es, por encima de todo, ser un equipo que hay que ir formando poco a poco", afirmó el jugador de 32 años.