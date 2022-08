España gana a una Grecia sin Antetokounmpo

La selección española de baloncesto se desquitó de la derrota sufrida dos días antes en Atenas y con autoridad se vengó en Madrid en otro amistoso (87-80) de un combinado griego que acusó, como no podía ser de otra forma, la ausencia por unas molestias en la rodilla de su gran estrella Giannis Antetokounmpo, gran protagonista del primer duelo entre ambos combinados.



El jugador de los Milwaukee Bucks, colosal en el cara a cara de Atenas con 31 puntos y 10 rebotes, tuvo que ver desde el banquillo como los suyos se resquebrajaban ante una versión de España más entera y ya con Sergio Llull en el equipo.



De inicio comenzó el choque en igualdad y con protagonismo anotador exclusivo de cuatro jugadores ya que entre los hermanos Hernangómez, Agravanis y Kostas Antetokounmpo se repartieron los dieciséis primeros puntos, ocho por bando.

En ese momento, los griegos abrieron la primera brecha con un triple de Calathes, una canasta de Dorsey y un mate de Kostas Antetokounmpo. Esa historia ya la había vivido el cuadro español en el OAKA, pero del error se aprende y la reacción fue rápida y efectiva aupándose en el perímetro.



Dos triples de Rudy Fernández, uno de Juancho Hernangómez y otro de Sergio Llull dibujaron un parcial de 14-4 que permitió a España irse al final del primer cuarto con una ligera ventaja (22-21). No solo eso, sino que además sentó las bases de una dinámica que siguió de vuelta a la pista, con un 7-0 que encerró cinco puntos de Lorenzo Brown.



Los de Sergio Scariolo se gustaban ante un rival desinflado, que no pinchado. De hecho volvió a su estado sólido a menos de cuatro minutos para el descanso, momento en el que convirtió una desventaja de trece puntos en otra más asequible de cinco por medio de Calathes, Larentzakis y Agravanis (45-40, min 20).



No murió ahí la inspiración griega ya que cuando solo se habían disputado dos minutos de la segunda parte, España ya iba por detrás en el marcador (45-47). En suma, parón mediante, la racha anotadora había sido de 0-15. Castigo duro para los de casa que pese a ello solo habían sufrido el mal menor de ver como todo se equilibraba de nuevo.



Llegados a ese punto, despertaron de nuevo los locales y entraron en la batalla para volver a aumentar la distancia. Juancho encendió la mecha merced a un triple y su hermano Willy se encargó de lanzar la munición con unos instantes de efectividad anotadora que pusieron a los suyos doce por encima con tres por jugar del tercer cuarto (65-53).



Por el momento del partido podía parecer que España estaba en disposición de marcharse en el marcador, pero de nuevo Grecia les agarró por la pechera con un 8-2 cincelado en su mayor parte a base de tiros libres en el tramo final del periodo.



Así las cosas, la diferencia entre unos y otros era de seis en el inicio del cuarto definitivo. Este nació con cinco puntos de Brizuela, tres de Saiz y un triple de Pradilla que apenas tuvieron respuesta helena (77-63).



El palo fue demasiado duro para el equipo foráneo, que esta vez ya no pudo levantarse, en parte porque no les dejó un entonado Jaime Pradilla, que cumplió con creces los minutos que estuvo en psita. Al final España logró vencer con relativa solvencia a Grecia y las dos ajustaron cuentas en un camino previo hacia el Eurobasket al que todavía le quedan paradas.

FICHA DEL PARTIDO:

87 - España (22+23+25+17): Brown (8), Pradilla (12), López-Arostegui (-), Willy Hernangómez (23), Juancho Hernangómez (10) -cinco inicial-, Rudy Fernández (6), Llull (6), Saiz (7), Parra (-), Jaime Fernández (6), Guerra (4), Brizuela (5) y Nuñez (-).

80 - Grecia (21+19+21+19): Calathes (8), Dorsey (9), Papanikolau (5), Agravanis (24), Kostas Antetokounmpo (6) -cinco inicial-, Papapetrou (8), Thanasis Antetokounmpo (1), Larentzakis (7), Bochoridis (5), Kaselakis (5), Lountzis (2), Kouzeloglu (-).

Árbitros: Antonio Conde (ESP), Luis Miguel Castillo (ESP) y Fernando Calatrava (ESP). Sin eliminados.

Incidencias: encuentro amistoso preparatorio para el Eurobasket disputado en el WiZink Center de Madrid ante 13.047 espectadores.