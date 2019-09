PRIMER CUARTO

Balón al aire controlado por España que hace el primero en forma de triple, inmejorable el comienzo del encuentro. Ahora es Juancho el que mete 2 más, 5-0 para la Selección. Ingles pone los dos primeros puntos por parte de Australia. Patty Mills que hace también sus primeros puntos en este partido, el base Australiano es el máximo anotador del Mundial. Primeros tres minutos de juego en China, 5-4.

Juancho Hernangómez la enchufa desde la línea de 3. Bombita ahora de Patty Mills que anota, mucho ojo al base, que es la clave del conjunto dirigido por Lemanis. Y ¡otro triple de Juancho! que se ve empañado por dos puntos australianos. Triple de Dellavedova, Australia se pone por delante, 11-12.

Ricky Rubio muy bien de nuevo que hace una canasta fácil para espabilar al conjunto español. Mucha anotación y ritmo en el encuentro de hoy, 13-12 a 4:04 de que acabe el primer cuarto. Marc Gasol que dispone de dos tiros libres y no los falla. Australia recorta diferencias con dos puntos. Intercambio de fallos ahora entre ambas selecciones. Restan 2 del primer cuarto cuando el luminoso sigue 15-14 a favor de los de Scariolo. Falta personal y tiros libres cometidos por Oriola, Australia por delante tras los dos tiros libres. Pau Ribas, dos puntos. Dellavedova arma el brazo y anota de tres, pero Llull no lo deja disfrutarlos con dos puntos más para España. Australia vuelve a anotar dos puntos. Últimos segundos del primer cuarto con ataque para España. Llull se la juega de tres y no falla para cerrar el primer cuarto con ventaja para España.

Finaliza el primer cuarto con un ritmo altísimo, España, 22 - Australia, 21.

Suenan los himnos y ya está todo preparado para que arranque el decisivo partido por un puesto en la final.

Por parte de Australia forman en el quinteto inicial: Baynes, Dellavedova, Ingles, Landale y Mills.

El quinteto de España está formado por: Juancho Hernangómez, Víctor Claver, Rudy Fernández, Ricky Rubio y Marc Gasol.

Las 10 de la mañana es la hora elejida para que comience el camino a la gloria de los de Scariolo en el Mundial de China. Queda el último paso, pero sin duda, hasta el momento, el más importante. España y Australia se juegan una plaza por el oro del baloncesto mundial y te lo vamos a contar, como no podía ser de otra manera, en Tiempo de juego con los comentarios de Xuancar, Pilar Casado, Siro López, Albert Díez, Rubén Parra y 'el profe' Paniagua.