Calderón, en El Partidazo de COPE: "A Pau (Gasol) le veo bien, ilusionado, sé lo mal que lo ha pasado"

José Manuel Calderón, ex jugador de la Selección española de baloncesto y de la NBA, ha analizado enEl Partidazo de COPElas posibilidades del combinado nacional de conseguir el oro en los Juegos Olímpicos de Tokio que comienzan este viernes.

"Tuvimos momentos malos, pero también muy buenos. Esta semana es de retocar y de ir finos. En estos partidos todo el mundo esconde cosas. Da igual que fuese Estados Unidos. Esta semana se irán añadiendo cosas. Está claro que con tanto scouting, cuanto menos enseñes y más sorprendas, mejor para poder dar algo más que no se espera".

"Por quiénes son, Estados Unidos son los favoritos. Que pierdan dos partidos no quiere decir nada. No hay duda. A partir de ahí, hay que jugarlo. Ahora te puede tocar cualquiera en cuartos".

"Son cosas que van en contra. Pero por calidad pueden hacerlo. Una cosa es ir de favorito y otra tener ya el oro. A ver cuando llegan qué tal. Son cosas que seguro afectan".

PAU GASOL

"Le veo bien, ilusionado. Ha conseguido lo que quería. Esas ganas de poder estar en unos Juegos más. Yo como amigo íntmo, sé lo mal que lo ha pasado y tengo ganas de verle ya".

¿EQUIPO VETERANO?

"No debería afectarnos. No son demasiados partidos, es torneo corto y con días de descanso. No debería afectar. Venimos de temporadas superlargas. El que esté más fuerte mentalmente tiene mucho ganado. Más que físicamente o por edad".

¿FIRMAS LA PLATA?

"Nunca he firmado la plata. Lo único que firmaría es el oro. No hay que firmar nada. Tiene que haber confianza en que el equipo va a llegar ahí".

FINAL DE LA NBA

"Parecía que Phoenix era muy superior, pero los Bucks se han adaptado muy bien. Está de cara para Milwaukee para ganar ahora. Tal y como va la NBA no me sorprendería que ganase Phoenix al final. Pero hay muchas posibilidades de que acabe hoy".