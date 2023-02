"Se vende en dosis mortales": El doctor Gaona advierte del peligro de abusar de un producto del supermercado

El alcoholismo es uno de los grandes problemas que afronta nuestra sociedad. Así lo apunta el doctor José Miguel Gaona en el nuevo podcast original de COPE 'La celda del silencio', en un tercer episodio en el que apunta directamente a un producto del supermercado consumido por millones de españoles. Escucha a continuación esta nueva entrega del podcast:

Episodio 3 - Alcohol y yo. El secuestro de una adicción

"Dicen en Estados Unidos que alcohólico es quien bebe más que su psiquiatra pero, bromas aparte, en un país como España, territorio donde se consume tanto alcohol, en ocasiones no es fácil determinar si alguien tiene problemas con esta sustancia", comienza detallando el doctor Gaona en esta nueva entrega del podcast de COPE.

Para el doctor resulta evidente que "buena parte del poder de una adicción está en su capacidad de secuestrar e incluso destruir regiones cerebrales que se encargan de ayudarnos a sobrevivir", apunta el experto. "La primera pregunta que debemos hacernos para saber si hemos caído en esta adicción pasa por determinar si tenemos una relación especial con este líquido que no compartimos con otros elementos que también se venden en el supermercado: por ejemplo, las verduras, el pescado, los frutos secos, etc", señala el psiquiatra.

Por otra parte, Gaona considera que "en segundo lugar, debes valorar si el consumo de esta sustancia con la que tienes una relación así de particular te ha generado algún problema no sólo físico sino también psicológico: por ejemplo, has sido inoportuno con un tercero bajo sus efectos o bien alguien, incluso tu pareja, te ha llamado la atención acerca de que te has pasado bebiendo de más o, peor aún, has sufrido alguna sanción de tráfico por conducir ebrio", algo que puedes haber experimentado.

"Es decir", continúa Gaona, "debes preguntarte si el consumo ha deteriorado o limitado tus actividades y relaciones con los demás", tema al que añade un tercer punto: "La tercera condición podría ser determinante: es si a pesar de vivir esa "especial relación con el alcohol" y además de haber sufrido consecuencias por su consumo pues has sido incapaz de cesarlo", explica el doctor José Miguel Gaona.

¿Cómo saber si tu consumo de alcohol puede ser patológico?

Gaona explica que "en el momento en que adviertes un consumo patológico por parte de un ser próximo a ti. ¿Qué haces? Bueno, tenemos dos opciones: una más sencilla que otra. La primera posibilidad es que reconozca abiertamente su problema. En tal caso deberemos acudir a un centro especializado para comenzar el tratamiento", enumera para acto seguido añadir otra vía.

"Sin embargo, con toda seguridad el paisaje más complejo sucede cuando la persona no lo reconoce. ¿Qué harías? La familia y las amistades son fundamentales en este caso. El primer mandamiento es que tanto tú como las personas del entorno se encuentren convencidas del problema al 100% y, si es posible, se pongan de acuerdo en el mensaje, de lo contrario esa inseguridad será transmitida y percibida por el protagonista de esta historia", termina clarificar.

El psiquiatra de COPE considera, a su vez que, "obviamente" se debe "interpelar al consumidor cuando se encuentre sobrio. De esta manera evitamos cualquier reacción agresiva o descontrolada. Ser empático y mostrar una disposición de ayuda sin culpabilizar ni, menos aún utilizar un lenguaje malsonante".

¿Qué no se debe hacer?

Finalmente, en esta tercera entrega del podcast original de COPE 'La celda del silencio', el doctor Gaona explica que es fundamenta que no se juegue "al rol de terapeuta, psicólogo o psiquiatra. Deja ese papel a los profesionales. Ellos son los que finalmente harán el tratamiento y vigilarán su evolución o incluso serán ellos los especialistas que le asesorarán correctamente para tomar decisiones en cada uno de los casos", explica el experto.

Otro punto fundamental es recordar que "el de ser alcohólico no sólo pasa por no beber sino por una serie de cambios de actitudes y por evitar, lógicamente, recaídas a lo largo de los años. Quizás la pregunta que debemos plantearnos es: ¿No será mejor brindar por la vida en vez de por el alcohol?", termina por preguntar José Miguel Gaona en la tercera entrega del podcast 'La celda del silencio' que puedes escuchar al completo a continuación.

