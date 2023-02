El detalle que alertó al médico de un campeón de natación de que necesitaba un psicólogo: "Lo vi en las manos"

De batir récords en natación a caer en una profunda depresión: la vida de Rafa Muñoz dio un vuelco asombroso hace años, pero no resultó fatal gracias precisamente a la ayuda de sus médicos, que detectaron gracias a un pequeño detalle que el nadador necesitaba ayuda urgente, y lo vio precisamente en sus manos, como contaban ambos este jueves en La Linterna a Ángel Expósito.

Abril de 2009. Un nadador español, cordobés, entró en la historia del deporte mundial: récord del mundo de Rafa Muñoz, logrado en los Campeonatos de España de Málaga. El crono se detuvo en 22.43 en los 50 metros mariposa. Una plusmarca mundial que perduró hasta 2018 y que durante nueve años nadie pudo batir. Se trata del tercer mejor tiempo de la historia, un hito que, además, infló su palmarés con todo tipo de medallas: Dos bronces en el Campeonato del Mundo, cinco oros y dos bronces en Campeonatos Europeos. Y en piscina corta, cuatro medallas, entre ellas una de oro.

Pero eso no era suficiente, porque en el momento de su máxima felicidad, cuando mejor le iban las cosas, tocó fondo. Su mente se desconectó y entró en una profunda depresión.





Cómo un campeón de natación tocó fondo



El propio Rafa lo recordaba este jueves en La Linterna: “Al final el éxito hay gente que le saca rendimiento y a mí me agobió, el deporte puede ser bueno para la vida o quitarte de ella”, explicaba a Ángel Expósito que le preguntó cómo fue la caída. Rafa se ocultó detrás del alcohol, trasnochó mucho, no quería estar en casa, era antipático y con muchos cambios de humor, no quería entrenar y sólo salir de fiesta y emborracharse. “Yo por suerte no caí en la droga, caí en el alcohol, que transformó ser campeón del mundo en un problema”, reconocía.

Una situación que le llevó incluso a querer quitarse la vida: “cuando alguien entra en depresión y cuando no ve la luz al final del túnel piensa en quitarse de en medio, si no tengo objetivos ya no valgo nada”. De hecho, Rafa incumplió el protocolo anti dopaje varias veces: “si no era responsable conmigo mismo, ¿cómo voy a ser responsable de mis obligaciones como deportista?”









El detalle que alertó al médico del nadador

Pero hubo algo que frenó la caída de Rafa, y eso fue tanto el médico que le trató como el psicólogo al que le derivaron. “Me puse en contacto con un psicólogo, José Carlos Jaenes, que a día de hoy tengo buena relación con él”, desvela a Ángel Expósito. Y es que en La Linterna había una sorpresa muy especial para él: una videollamada en directo con el doctor Jaenes, que explicaba el detalle que alertó al médico que terminó derivándole a Rafa.

“Yo era piscólogo y me vino remitido porque el medico notificó que tenía una fractura en la mano compatible con un acceso de rabia que a veces tenemos en la vida: damos un puñetazo a la mesa. Tuvimos un médico capaz de detectar que aquello era más que una fractura accidental”, desvela el psicólogo sobre las consecuencias físicas que tuvo la depresión de Rafa.

Eso sí, asegura que, con el tratamiento adecuadoc cualquier persona puede salir de esta: “En este caso se escapa más allá de psicólogo del deporte, el abordaje fue múltiple: la federación se puso a disposición, así como la familia y el tratamiento que hicimos desde el Centro de Medicina del Deporte”.

“Desgraciadamente cada vez hay más casos en nuestra sociedad que necesita tratamiento, vivimos en una sociedad y un deporte que es muy exigente y lo que recibimos muchas veces no es suficiente para equilibrar el esfuerzo tan grande que hacemos con la recompensa”, comenta. Incluso recuerda un ejemplo de un deportista que ayuda al psicólogo a ilustrar el argumento:

“Siempre recuerdo bajarse del cajón con la medalla en la mano y decir “¿para esto he luchado tanto?” Se produce un desequilibrio y uno pone en crítica si todo lo que ha hecho en su vida para conseguir eso es suficiente. Cuando un deportista por alguna razón “no vale”, la costumbre habitual es retirar los patrocinios o las ayudas y de repente se encuentran un vacío, y ese vacío provoca ansiedad, depresión y miedo al futuro”, concluye.









